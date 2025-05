Halle Berry al Met Gala 2025 | niente mutande sotto l’abito trasparente

Halle Berry ha catturato l'attenzione al Met Gala 2025, indossando un abito trasparente senza mutande. Dopo le controversie per il look di Lisa delle Blackpink, l'attrice ha generato nuove polemiche, sfidando le convenzioni con la sua audace scelta di stile. Il suo outfit ha acceso dibattiti sul confine tra moda e provocazione, rendendola protagonista della serata.

Le mutandine sono state uno degli argomenti più discussi al Met Gala 2025. Dopo le polemiche scoppiate per il look di Lisa delle Blackpink, che ha indossato un vestito con il volto di Rosa Parks stampato sul davanti in modo ritenuto da molti fuori luogo, anche Halle Berry ha fatto parlare di sé. ma per l’assenza totale di biancheria. Dopo otto anni di assenza, l’attrice è tornata sul red carpet del Metropolitan Museum of Art e ha lasciato tutti a bocca aperta con un look da capogiro: niente lingerie sotto l’abito a pannelli trasparenti. La scelta ha scatenato un vero terremoto sui social, tra applausi e critiche. Il look mozzafiato firmato LaQuan Smith. Halle Berry con il vestito rivelatore di LaQuan Smith Al Met Gala 2025, Halle Berry conquista i riflettori con un sensuale abito su misura firmato LaQuan Smith, realizzato con pannelli alternati di tulle trasparente e perline nere. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Halle Berry al Met Gala 2025: niente mutande sotto l’abito trasparente

