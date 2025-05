Hakimi | "Con l'Inter è speciale ma abbiamo una missione Sommer? Donnarumma ancora più forte"

Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint-Germain che ha eliminato l`Arsenal in semifinale di Champions League anche grazie ad un suo goal, ha parlato. 🔗Calciomercato.com

Hakimi non dimentica: «Finale di Champions contro l’Inter? Sarebbe una sfida speciale per me…» - di RedazioneHakimi non dimentica: «Finale di Champions contro l’Inter? Sarebbe una sfida speciale per me…» Le parole del terzino Achraf Hakimi non dimentica il passato. Dopo la vittoria ottenuta all’Emirates Stadium contro l’Arsenal, il laterale del Paris Saint-Germain ha voluto dedicare un pensiero alla sua ex squadra, l’Inter, intervenendo ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore marocchino ha ricordato con affetto la stagione 2020-2021 vissuta in nerazzurro, un’annata speciale che gli ha permesso di conquistare il cuore dei tifosi interisti. 🔗internews24.com © internews24.com - Hakimi non dimentica: «Finale di Champions contro l’Inter? Sarebbe una sfida speciale per me…»

Ruota, ristorante ‘sospeso’ e giochi . Il Wec conquista già il pubblico : "Esserci è un’esperienza speciale" - La ruota panoramica, il ristorante sospeso a 50 metri di altezza (in zona Rivazza) e tante attività nella Fan zone tra simulatori di guida, macchinine radiocomandate e laboratori per i bambini. In pista, decine di bolidi: le hypercar Ferrari (ieri subito veloci nelle libere) e la Bmw M4 Gt3 numero 46 di Valentino Rossi quelli più acclamati dal pubblico. Gli ingredienti per un grande fine settimana firmato Wec ci sono tutti. 🔗ilrestodelcarlino.it © ilrestodelcarlino.it - Ruota, ristorante ‘sospeso’ e giochi . Il Wec conquista già il pubblico : "Esserci è un’esperienza speciale"

