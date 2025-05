Hakimi | Abbiamo lavorato tanto per questo siamo felicissimi; Luis Enrique è incredibile l’Inter una grande squadra

Le parole di Achraf Hakimi, terzino del PSG, dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Arsenal Achraf Hakimi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la semifinale di Champions League vinta dal PSG. Di seguito le sue parole. «É incredibile, Abbiamo lavorato tanto per questo momento e siamo felicissimi. siamo . 🔗Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hakimi: «Abbiamo lavorato tanto per questo, siamo felicissimi; Luis Enrique è incredibile, l’Inter una grande squadra»

Di Gregorio a DAZN: «Abbiamo lavorato tanto sull’aggressività, penso si stia vedendo. Gol subito? Dobbiamo lavorarci» - di Redazione JuventusNews24Michele Di Gregorio ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Abbiamo lavorato tanto sull’aggressività e nella partita te le porti dietro quelle cose e credo che si stiano vedendo queste cose». 🔗juventusnews24.com © juventusnews24.com - Di Gregorio a DAZN: «Abbiamo lavorato tanto sull’aggressività, penso si stia vedendo. Gol subito? Dobbiamo lavorarci»

"Marina in fiore" fa centro. Commercianti soddisfatti: "Abbiamo lavorato tanto" - Per una ricetta vincente sono bastati due fondamentali ingredienti: meteo generoso e qualità degli espositori. Il risultato è quello che vede esultare le attività commerciali di Tonfano per l’edizione 2025 di "Marina in fiore", che va agli archivi dispensando sorrisi e scontrini. Nonostante il rammarico per il mancato allungamento della fiera – iniziata di fatto venerdì e non giovedì approfittando del 1° maggio – a compensazione c’è stata una domenica che prometteva nuvole e pioggia ma che invece è stata stabile portando tanta gente. 🔗lanazione.it © lanazione.it - "Marina in fiore" fa centro. Commercianti soddisfatti: "Abbiamo lavorato tanto"

Dumfries a Dazn: «Dopo la Juve abbiamo lavorato e parlato tanto. Vogliamo vincere il campionato» - di RedazioneDenzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn nel pre gara della sfida contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Nel pre gara di Inter Genoa, Denzel Dumfries, esterno nerazzurro, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn, Ecco le dichiarazioni del giocatore olandese. QUANTO AVETE PARLATO– «Dopo una sconfitta contro la Juve non è mai facile, è sempre una partita molto importante. 🔗internews24.com © internews24.com - Dumfries a Dazn: «Dopo la Juve abbiamo lavorato e parlato tanto. Vogliamo vincere il campionato»

Hakimi: “Inter in finale? È e sarà sempre nel mio cuore! Sarebbe speciale per me perché…” - Le parole dell'esterno: "L'Inter in finale? Per me sarebbe una partita speciale per l'anno che abbiamo passato" ... 🔗fcinter1908.it

CHAMPIONS - PSG, Hakimi: "Vogliamo la finale, Luis Enrique mi ha portato a livelli mai visti” - L’esterno del PSG, Achraf Hakimi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, semifinale di ritorno di Champions League. Queste le sue parole: “Penso che la squadra sia ... 🔗napolimagazine.com