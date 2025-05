Hakimi a Sky Sport | La finale con l’Inter sarà una partita speciale per me

Hakimi, l’ex nerazzurro ha parlato dopo la vittoria contro l’Arsenal che è valsa la qualificazione alla finale di Champions contro l’Inter: le sue dichiarazioniNel post partita di Psg-Arsenal, Achraf Hakimi si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la conquista della finale di Champions League, dove l’esterno marocchino sfiderà l’Inter, sua ex squadra a cui è rimasto molto legato. Hakimi non ha nascosto la sua ammirazione per il club nerazzurro, sottolineando il fatto che affronteranno una grande squadra. Inoltre, il marocchino ha espresso la sua gioia per il raggiungimento della finale, sottolineando l’importanza di questo match per il club francese che sembra finalmente aver ritrovato un equilibrio.LE PAROLE DI Hakimi A SKY Sport – «l’Inter è una grande squadra, conosciamo le loro caratteristiche e l’abbiamo vista ieri. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Hakimi a Sky Sport: «La finale con l’Inter sarà una partita speciale per me»

Approfondimenti da altre fonti

Inter, proiezione favorevole di Sky Sport sulla classifica finale! Il risultato - In diretta su Sky Calcio Club Fabio Caressa ha presentato una proiezione della classifica finale del campionato basata su calcoli algoritmici basati sui prossimi impegni di Inter, Napoli e Atalanta. C’è una variabile da prendere in considerazione. CLASSIFICA ATTUALE – La classifica in questo momento sorride all’Inter, che occupa la vetta con 58 punti. Il Napoli segue a 57, mentre l’Atalanta si trova a quota 55. 🔗inter-news.it © inter-news.it - Inter, proiezione favorevole di Sky Sport sulla classifica finale! Il risultato

Roma allerta, Sky Sport sicuro: “Ancelotti via dal Real dopo la finale di Copa del Rey” - C’è tanta carne al fuoco per la Roma in questo periodo, per questioni campo e non. La squadra riceverà oggi l’abbraccio della sua gente nell’allenamento aperto al pubblico al Tre Fontane, in vista di una gara contro il Verona che non ammette più amari pareggi come nelle ultime uscite, mentre dietro le quinte si muovono i fili di un club intento ad impostare la prossima stagione. Prima ancora che il mercato, con un Paixao conteso anche da Napoli e non solo, molto passa dalla scelta del prossimo allenatore, e la suggestione Carlo Ancelotti potrebbe vedersi alimentata da uno scoop sorprendente. 🔗sololaroma.it © sololaroma.it - Roma allerta, Sky Sport sicuro: “Ancelotti via dal Real dopo la finale di Copa del Rey”

Sky Sport-Serie A News, novità sul canale 200 per il finale di stagione più avvincente di sempre - Stiamo assistendo a un campionato di Serie A equilibratissimo e siamo pronti a vivere un finale di stagione come quasi mai se ne erano visti. Tutto è ancora aperto e possibile: c’è il testa a testa scudetto fra Inter e Napoli, appaiate in vetta a cinque turni dalla fine; ci sono sette squadre in corsa per un posto in Europa (che sia Champions, Europa o Conference League) e altrettante a lottare per salvarsi. 🔗digital-news.it © digital-news.it - Sky Sport-Serie A News, novità sul canale 200 per il finale di stagione più avvincente di sempre

Altre fonti ne stanno dando notizia

Psg-Arsenal 2-1, gol e highlights: la decidono Fabian e Hakimi; Psg, Hakimi ritrova in finale l'Inter: Grande squadra, sarà una partita speciale per me. Vogliamo la Champions; Paris Saint-Germain-Arsenal 2-1: risultato finale e highlights; Champions League, Psg-Arsenal 2-1: i francesi in finale contro l’Inter. VIDEO E HIGHLIGHTS. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Psg, Hakimi ritrova in finale l'Inter: "Grande squadra, sarà una partita speciale per me. Vogliamo la Champions" - Nel post partita di Psg-Arsenal, Achraf Hakimi si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la conquista della finale di Champions League. L'esterno marocchino sfiderà la sua ex Inter. "L'In ... 🔗msn.com

Inter-Psg, la finale di Champions League: data, orario e dove vederla in chiaro (tv e streaming). Come comprare i biglietti - Sarà Inter-Paris Saint Germain la finale di Champions League 2025. A Monaco di Baviera i ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno con i francesi di ... 🔗msn.com

Psg-Arsenal 2-1, le pagelle della semifinale di ritorno di Champions League - Sarà il Psg ad affrontare l'Inter nella prossima finale di Champions League. I francesi, infatti, dopo la vittoria nella semifinale di andata, hanno battuto l'Arsenal anche al ritorno con i gol di ... 🔗sport.sky.it