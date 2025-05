GTA VI su Nintendo Switch 2? Tra limiti hardware e strategie commerciali il porting non è più un’utopia

In breve da Zazoom:

Fortnite su Switch 2 stupisce con prestazioni eccezionali, alimentando le speculazioni su un possibile arrivo di GTA VI sulla console Nintendo. Il secondo trailer ufficiale di Grand Theft Auto VI, svelato da Rockstar Games a maggio 2025, ha riacceso l'attesa per uno dei giochi più desiderati, ambientato nella ricca e vibrante cornice di una moderna Vice City. Gli appassionati si chiedono: Switch 2 sarà all'altezza?

Fortnite su Switch 2 mostra prestazioni sorprendenti: GTA VI potrebbe davvero arrivare anche sulla console Nintendo?Il secondo trailer ufficiale di Grand Theft Auto VI, rilasciato da Rockstar Games all’inizio di maggio 2025, ha riacceso l’hype globale intorno a uno dei titoli più attesi degli ultimi anni (e che si pensava potesse uscire già quest’anno, ma no). Ambientato in una moderna Vice City e previsto in uscita per il 26 maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series XS, il gioco è già destinato a diventare un successo planetario. Tuttavia, una domanda serpeggia tra appassionati e analisti: potrebbe mai arrivare anche su NintendoSwitch 2?A prima vista, l’idea sembrerebbe poco realistica: le differenze hardware tra la console ibrida di Nintendo e le potenti macchine di Sony e Microsoft sono evidenti. 🔗Leggi su Esports247.it © Esports247.it - GTA VI su Nintendo Switch 2? Tra limiti hardware e strategie commerciali, il porting non è più un’utopia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

GTA VI su Nintendo Switch 2? Tra limiti hardware e strategie commerciali, il porting non è più un’utopia - Fortnite su Switch 2 mostra prestazioni sorprendenti: GTA VI potrebbe davvero arrivare anche sulla console Nintendo?Il secondo trailer ufficiale di Grand Theft Auto VI, rilasciato da Rockstar Games all’inizio di maggio 2025, ha riacceso l’hype globale intorno a uno dei titoli più attesi degli ultimi anni (e che si pensava potesse uscire già quest’anno, ma no). Ambientato in una moderna Vice City e previsto in uscita per il 26 maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il gioco è già destinato a diventare un successo planetario. 🔗Leggi su esports247.it

Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD - Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di abbandonare la tecnologia OLED introdotta con la versione precedente e adottare uno schermo LCD da 7,9 pollici. Una mossa che, a prima vista, potrebbe sembrare una regressione, ma che nasconde ragioni tecniche ben precise. 🔗Leggi su gamerbrain.net

The Duskbloods: Hidetaka Miyazaki ha svelato tante nuove informazioni sull’esclusiva Nintendo Switch 2 - Hidetaka Miyazaki, director di FromSoftware, ha rivelato nuove informazioni su The Duskbloods, esclusiva per Nintendo Switch 2. Il gioco si discosta dai precedenti titoli dello studio, proponendo un’esperienza PvPvE in cui i giocatori, nei panni dei “Bloodsworn”, dovranno competere per il “First Blood” in un mondo oscuro e affascinante. Grazie alle caratteristiche uniche del nuovo hardware, il team ha potuto realizzare la propria visione senza compromessi, offrendo una forte componente online senza abbandonare la tipica profondità narrativa dello studio. 🔗Leggi su game-experience.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Senza GTA 6 di mezzo, Nintendo Switch 2 sarà il grande protagonista del Natale 2025?; Nintendo Switch 2 calerà di prezzo, secondo un analista; GTA 6 non arriverà su Nintendo Switch 2 (per ora), regna l’incertezza anche su PC; GTA 6 può girare su Switch 2? I fan hanno la risposta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

GTA 6 non arriverà su Nintendo Switch 2 (per ora), regna l’incertezza anche su PC - Per il momento Rockstar esclude Nintendo Switch 2 dal lancio di GTA 6, mentre resta incertezza per la versione PC. 🔗techprincess.it

Il rinvio di GTA 6 potrebbe rendere il 2025 l'anno di Nintendo Switch 2 - Il 2025 doveva essere l'anno di GTA 6, con il gioco di Rockstar Games che avrebbe dovuto fare delle vendite colossali. Il rinvio del gioco al 2026 ha rimandato di un anno la festa per sviluppatore ed ... 🔗msn.com

Senza GTA 6 di mezzo, Nintendo Switch 2 sarà il grande protagonista del Natale 2025? - Con il rinvio di Grand Theft Auto 6, Nintendo ha solo da guadagnarci in vista del lancio di Switch 2. Sopratutto durante la stagione natalizia. 🔗msn.com