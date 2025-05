GTA 6 Digital Foundry analizza il Trailer 2 ed esalta il comparto tecnico del gioco Rockstar Games

Trailer di Grand Theft Auto 6 è stato analizzato anche da Digital Foundry, con gli esperti della redazione inglese che hanno elogiato il comparto tecnico del nuovo gioco Rockstar Games, affermando che si tratta di un traguardo notevole per l’attuale generazione di console. Il Trailer è stato catturato direttamente su una PlayStation 5, e dimostra come GTA 6 stia spingendo l’hardware al limite, offrendo un livello di dettaglio e realismo visivo difficilmente eguagliabile.Secondo Digital Foundry, il gioco non avrà una modalità performance a 60FPS, poiché l’adozione del Ray-Traced Global Illumination (RTGI) è talmente integrata nel motore di gioco da renderne impossibile la rimozione. Il frame rate sarà quindi bloccato a 30FPS, una scelta che permette di mantenere alta la fedeltà grafica. 🔗 © Game-experience.it - GTA 6, Digital Foundry analizza il Trailer 2 ed esalta il comparto tecnico del gioco Rockstar Games Il secondodi Grand Theft Auto 6 è statoto anche da, con gli esperti della redazione inglese che hanno elogiato ildel nuovo, affermando che si tratta di un traguardo notevole per l’attuale generazione di console. Ilè stato catturato direttamente su una PlayStation 5, e dimostra come GTA 6 stia spingendo l’hardware al limite, offrendo un livello di dettaglio e realismo visivo difficilmente eguagliabile.Secondo, ilnon avrà una modalità performance a 60FPS, poiché l’adozione del Ray-Traced Global Illumination (RTGI) è talmente integrata nel motore dida renderne impossibile la rimozione. Il frame rate sarà quindi bloccato a 30FPS, una scelta che permette di mantenere alta la fedeltà grafica. 🔗 Game-experience.it

Su altri siti se ne discute

Devolver Digital promette che pubblicherà un gioco nel giorno di lancio di GTA 6 - In un panorama videoludico che tende a fuggire davanti al colosso che risponde al nome di GTA 6, Devolver Digital sceglie di andare nella direzione opposta. Il noto publisher texano ha confermato, con tono ironico ma determinato, che pubblicherà un gioco nello stesso giorno del lancio dell’attesissimo Grand Theft Auto 6, ovvero il 26 maggio 2026. La notizia arriva tramite un post sull’account ufficiale X (ex Twitter), dove la compagnia ha scritto: “Non potete sfuggirci. 🔗 © game-experience.it - Devolver Digital promette che pubblicherà un gioco nel giorno di lancio di GTA 6 - In un panorama videoludico che tende a fuggire davanti al colosso che risponde al nome di GTA 6, Devolver Digital sceglie di andare nella direzione opposta. Il noto publisher texano ha confermato, con tono ironico ma determinato, che pubblicherà un gioco nello stesso giorno del lancio dell’attesissimo Grand Theft Auto 6, ovvero il 26 maggio 2026. La notizia arriva tramite un post sull’account ufficiale X (ex Twitter), dove la compagnia ha scritto: “Non potete sfuggirci. 🔗 game-experience.it

Come gira Monster Hunter Wilds su PS5 Pro? Digital Foundry condivide tutte le informazioni - Monster Hunter Wilds è uno dei giochi più attesi dagli appassionati della saga di Capcom, e Digital Foundry ha finalmente pubblicato un’analisi dettagliata su come si comporta su PS5 Pro. I risultati sono positivi, visto che la console riesce effettivamente a proporre un miglioramento evidente rispetto alla versione standard di PS5. La redazione inglese ha rivelato che grazie alla PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), l’upscaling delle immagini è nettamente migliore rispetto alla FSR, garantendo una maggiore nitidezza, soprattutto negli scenari. 🔗 © game-experience.it - Come gira Monster Hunter Wilds su PS5 Pro? Digital Foundry condivide tutte le informazioni - Monster Hunter Wilds è uno dei giochi più attesi dagli appassionati della saga di Capcom, e Digital Foundry ha finalmente pubblicato un’analisi dettagliata su come si comporta su PS5 Pro. I risultati sono positivi, visto che la console riesce effettivamente a proporre un miglioramento evidente rispetto alla versione standard di PS5. La redazione inglese ha rivelato che grazie alla PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), l’upscaling delle immagini è nettamente migliore rispetto alla FSR, garantendo una maggiore nitidezza, soprattutto negli scenari. 🔗 game-experience.it

Come gira Assassin’s Creed Shadow su PS5 ed Xbox Series X|S? Risponde Digital Foundry - Assassin’s Creed Shadows rappresenta una svolta nella celebre saga di Ubisoft, essendo il primo capitolo sviluppato esclusivamente per le piattaforme di nuova generazione: PS5, Xbox Series X|S e PC. Questa scelta ha permesso agli sviluppatori di sfruttare appieno le potenzialità hardware disponibili, introducendo avanzamenti tecnologici significativi che elevano l’esperienza di gioco a nuovi livelli. 🔗 © game-experience.it - Come gira Assassin’s Creed Shadow su PS5 ed Xbox Series X|S? Risponde Digital Foundry - Assassin’s Creed Shadows rappresenta una svolta nella celebre saga di Ubisoft, essendo il primo capitolo sviluppato esclusivamente per le piattaforme di nuova generazione: PS5, Xbox Series X|S e PC. Questa scelta ha permesso agli sviluppatori di sfruttare appieno le potenzialità hardware disponibili, introducendo avanzamenti tecnologici significativi che elevano l’esperienza di gioco a nuovi livelli. 🔗 game-experience.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

GTA 5 Enhanced offre un assaggio di GTA 6, secondo l'analisi di Digital Foundry; GTA 6 girerà a 4K e 60 FPS su PS5 Pro? Digital Foundry si dice molto scettica; GTA 6 girerà in 4K/60fps su PS5 Pro? Probabilmente no, dice Digital Foundry; GTA 6: le versioni PS5 e PS5 Pro avranno lo stesso frame rate, secondo gli esperti di Digital Foundry. 🔗Cosa riportano altre fonti

GTA 6, Digital Foundry analizza il Trailer 2 ed esalta il comparto tecnico del gioco Rockstar Games - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

GTA 6: l'analisi del trailer e tutto quello che sappiamo sui personaggi e gli scenari - A quanto pare annunci e teaser non rientrano fra i metodi di comunicazione preferiti da Rockstar Games, che ha pubblicato il secondo trailer di GTA 6 una manciata di ore fa in maniera del tutto inaspe ... 🔗msn.com

GTA 6: Trailer 2 analysed scene by scene - After last week revealing Grand Theft Auto 6's delay to May 2026, Rockstar has today released the second trailer for ... 🔗eurogamer.net