Goal ed emozioni | Inter-Barcellona è stata una partita memorabile

partita memorabile. E non capita spesso che partite con una posta in palio così alta regalino uno spettacolo del genere.. 🔗 Abbiamo assistito a una. E non capita spesso che partite con una posta in palio così alta regalino uno spettacolo del genere.. 🔗 Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Radio Goal – Venezia-Napoli snodo importante per il Napoli, Marianucci ottimo giocatore ed ItalNapoli… - Miceli, Prandelli, Oristanio, De Maggio, D’Urbano, Ventura, Selvaggi, Improta, Foschi, Tosto, Paci, e Satin sono intervenuti a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, per parale del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: Salvatore Miceli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Per chi farò il tifo domenica? Domanda difficile… ho il cuore diviso a metà. 🔗terzotemponapoli.com

Gol Lautaro, il Toro fa 3-2 in Inter Monza: la goal line technology convalida la rete ed esulta il Meazza – VIDEO - di RedazioneGol Lautaro Martinez, il Toro fa 3-2 di testa in tuffo in questo Inter Monza, la goal line technology segna la rete ed esulta il Meazza, ecco qui il video Gol Lautaro, ci ha pensato proprio lui – e chi se non lui – a segnare la rete del momentaneo 3-2 nerazzurro in Inter Monza. Parliamo, naturalmente, della sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Cos’è successo? Ve lo diciamo subito. 🔗internews24.com

H&M, un festival di musica ed emozioni per celebrare Los Angeles e l'arrivo della nuova collezione - Tanti i volti presenti al Festival musicale, dove si sono esibiti tantissimi artisti, nato per celebrare la città californiana e il suo legame col mondo della musica, del cinema e della moda. E per festeggiare il lancio della nuova collezione del brand 🔗vanityfair.it

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Barcellona dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Frattesi, il gol del 4-3 al 99’ di Inter-Barcellona fa impazzire San Siro. VIDEO; Champions League, Inter-Barcellona 4-3 dopo i supplementari. Nerazzurri in finale - Inter-Barcellona 4-3. Nerazzurri in finale; Champions League, Inter-Barcellona 4-3 dts: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter eroica, batte 4-3 il Barcellona ai supplementari e vola in finale di Champions - Succede di tutto a San Siro. Avanti di due gol nel primo tempo, i nerazzurri subiscono tre gol nella ripresa. Il pareggio di Acerbi al 93'. Ai supplementari segna Frattesi ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona, Frattesi: "Mi gira la testa, vedo tutto nero! Mi ero stirato l'ombelico" - Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter che ha segnato il gol decisivo contro il Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, commentando con grande soddisfazione la vi ... 🔗msn.com

Rimonte ed emozioni: 4-3 al Barcellona ai supplementari, Inter in finale di Champions - Partita dell'anno a San Siro! Al termine di una gara che segnerà la storia della Champions League e di tutto il gioco del calcio, l'Inter vola in finale dopo aver battuto 4-3 il Barcellona ai tempi su ... 🔗msn.com