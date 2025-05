Gli auguri di Meghan Markle per i 6 anni del figlio Archie | Sei il nostro sole

Nonostante le polemiche che circondano la loro vita pubblica, Meghan Markle e il principe Harry continuano a costruire la loro esistenza serena a Montecito, in California. Recentemente, hanno celebrato con gioia il compleanno del loro primogenito, Archie, dimostrando che, al di là delle critiche, la famiglia rimane al centro della loro vita. Il piccolo ha infatti raggiunto un traguardo importante nella sua crescita.

Nonostante le continue polemiche che li coinvolgono, seppur indirettamente – da ultimo il flop del suo programma With love, Meghan, e l’uso secondo alcuni improprio del titolo di duchi di Sussex – MeghanMarkle e il principe Harry continuano a vivere la loro vita felice a Montecito, in California, e hanno recentemente festeggiato il compleanno del primogenito Archie.Il piccolo ha infatti compiuto 6 anni lo scorso 6 maggio, e la mamma, che ultimamente ha preso a pubblicare foto dei figli sui social, seppur di spalle, gli ha dedicato bellissime parole sul proprio account Instagram.“nostrofiglio. Il nostrosole – ha scritto l’ex attrice – Buon sesto compleanno ad Archie! Grazie per tutto l’affetto, le preghiere e i calorosi auguri per il nostro dolce ragazzo. Ha sei anni! Dov’è volato il tempo? (E per tutti voi che siete venuti a festeggiare con noi alla sua festa lo scorso fine settimana, grazie per aver reso il suo compleanno così incredibilmente speciale)”. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Gli auguri di Meghan Markle per i 6 anni del figlio Archie: “Sei il nostro sole”

“Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex, sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere, si sforza di essere perfetta”: la rabbia di Thomas Markle - “Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà di Meghan si arrabbia. Mister Thomas Markle questa volta alla figlia non gliela fa passare. E il problema sta proprio nel cognome di casa: Markle. Infatti, durante il secondo episodio della serie Netflix – With love, Meghan – la duchessa del Sussex ha corretto la sua ospite Mindy Kaling dopo che l’ex star di “Office” si è ripetutamente riferita a lei come “Meghan Markle”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

