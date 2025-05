Giornata internazionale contro l’omofobia | a Riccione la proiezione del film Tomboy

Giornata internazionale contro l'omofobia, la Commissione pari opportunità del Comune di Riccione propone un evento aperto alla cittadinanza per promuovere il rispetto delle differenze e il contrasto a ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e.

Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia alla Feltrinelli di Pisa - In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, sabato 17 maggio alle 17:30 alla Libreria laFeltrinelli di Pisa ci sarà un pomeriggio dedicato al coraggio di essere sé stessi, alla libertà di amare e alla bellezza della diversità. Protagonisti... 🔗 © pisatoday.it - Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia alla Feltrinelli di Pisa - In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, sabato 17 maggio alle 17:30 alla Libreria laFeltrinelli di Pisa ci sarà un pomeriggio dedicato al coraggio di essere sé stessi, alla libertà di amare e alla bellezza della diversità. Protagonisti... 🔗 pisatoday.it

Giornata Internazionale della Donna: l'impegno dei Carabinieri di Avellino nella lotta contro la violenza di genere - L’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, rappresenta un momento di riflessione sulla lotta per l’emancipazione femminile e sui diritti delle donne. Sebbene venga spesso chiamata “Festa della donna”, la giornata ha un valore ben più profondo e si avvicina maggiormente alla... 🔗 © avellinotoday.it - Giornata Internazionale della Donna: l'impegno dei Carabinieri di Avellino nella lotta contro la violenza di genere - L’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, rappresenta un momento di riflessione sulla lotta per l’emancipazione femminile e sui diritti delle donne. Sebbene venga spesso chiamata “Festa della donna”, la giornata ha un valore ben più profondo e si avvicina maggiormente alla... 🔗 avellinotoday.it

Mobilitazione "Contro il patriarcato" in occasione della Giornata internazionale della Donna - In occasione della Giornata internazionale della Donna, il Collettivo Zona Fucsia, insieme con Cgil Pescara e l’adesione di molte associazioni e partiti, organizzano una manifestazione per rivendicare diritti e giustizia sociale, una giornata di lotta contro il sistema patriarcale. L’appuntamento... 🔗 © ilpescara.it - Mobilitazione "Contro il patriarcato" in occasione della Giornata internazionale della Donna - In occasione della Giornata internazionale della Donna, il Collettivo Zona Fucsia, insieme con Cgil Pescara e l’adesione di molte associazioni e partiti, organizzano una manifestazione per rivendicare diritti e giustizia sociale, una giornata di lotta contro il sistema patriarcale. L’appuntamento... 🔗 ilpescara.it

Riccione : per la Giornata internazionale contro l’omofobia proiezione del film “Tomboy” - In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la Commissione pari opportunità del Comune di Riccione propone un evento aperto alla cittadinanza per promuovere il rispetto delle differe ... 🔗chiamamicitta.it

Giornata mondiale contro l’omofobia, Mattarella:“Educare i giovani all’incontro con l’altro” - Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale contro l'omofobia. Per il Presidente è necessario "promuovere, soprattutto nei ragazzi ... 🔗quotidianosanita.it

Rete Anti Omofobia e Transfobia: “No alla manifestazione neofascista in Piazza Brin. Difendiamo i diritti e la dignità di tutte e tutti” - In occasione della Giornata Internazionale contro l'omolesbobiatransfobia, prevista per il 17 maggio 2025, CasaPound ha annunciato una manifestazione in Piazza Brin sul tema della "remigrazione" RAOT ... 🔗msn.com