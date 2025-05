Gaza Trump | altri 3 israeliani ostaggi di Hamas sono morti

Trump ha dichiarato che altri tre ostaggi israeliani detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza sono morti, portando il numero di quelli ancora vivi a 21. "Vogliamo cercare di salvare il maggior numero possibile di ostaggi", ha detto il presidente americano durante la cerimonia di giuramento alla Casa Bianca del suo inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff. "Questa è una situazione terribile", ha aggiunto il tycoon. 🔗 Donaldha dichiarato chetredetenuti danella Striscia di, portando il numero di quelli ancora vivi a 21. "Vogliamo cercare di salvare il maggior numero possibile di", ha detto il presidente americano durante la cerimonia di giuramento alla Casa Bianca del suo inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff. "Questa è una situazione terribile", ha aggiunto il tycoon. 🔗 Quotidiano.net

