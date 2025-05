Gaza raid Idf | Hamas denuncia 9 vittime

Gaza ha annunciato la morte di nove persone in un attacco israeliano contro una scuola che ospitava sfollati. Secondo la stessa fonte,(non verificata) il primo attacco alla scuola nel campo profughi di Bureij, avvenuto martedì sera, ha provocato 22 morti. L'esercito israeliano ha affermato di aver attaccato "un centro di comando e controllo" del movimento terrorista islamista Hamas.

Medioriente: Idf, raid su Gaza dopo no di Hamas a proposte Usa - Torino, 18 mar. (LaPresse) – Israele ha annunciato la ripresa dei raid sulla Striscia di Gaza. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yisrael Katz “hanno ordinato alle forze di difesa di agire con la forza contro l’organizzazione terroristica Hamas nella Striscia di Gaza, dopo che Hamas si è ripetutamente rifiutata di rilasciare i nostri ostaggi e ha respinto tutte le proposte ricevute dall’inviato del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e dai mediatori”. 🔗lapresse.it

Gaza, nuovo raid Idf su ospedale Nasser, ucciso premier di Hamas Ismail Barhoum, superati i 50mila morti nella Striscia - VIDEO - Sono più di 19 i morti nel nuovo attacco, mentre dal 7 ottobre 2023, sono più di 50mila i morti nella Striscia A Gaza continuano i raid, anche contro strutture sanitarie come l'ospedale Nasser di Khan Younis. Qui, l'esercito israeliano ha portato avanti un nuovo bombardamento che ha coinvolto 🔗ilgiornaleditalia.it

Guerra a Gaza, Media: “Possibile accordo Israele-Hamas in tempi brevi su rilascio ostaggi e tregua”. Raid Idf: 20 morti - Guerra a Gaza, le news in diretta di oggi venerdì 11 aprile: Israele ed Egitto trattano un cessate il fuoco, mentre gli USA parlano di progressi sugli ostaggi. Intanto proseguono i raid su Gaza: 20 morti. A Gerusalemme proteste contro Netanyahu.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Guerra Israele Medio Oriente, Hamas pubblica nuovo video di un ostaggio: è ferito; Raid Israele in Yemen: Aeroporto Sana'a fuori uso. Hamas: Negoziati su Gaza ora senza senso; Wfp: Esaurite le scorte di cibo a Gaza. Raid su Gaza: 23 morti tra cui una donna incinta - Una delegazione di Hamas guidata da Khalil al-Hayya incontrerà i mediatori egiziani sabato al Cairo per discutere di una soluzione al conflitto nella Striscia di Gaza; Attacchi su Gaza, oltre 30 morti. Qatar: i negoziati Israele-Hamas sono a un punto morto. Idf chiude accessi a Gerico. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gaza: obiettivo isolare Hamas. Ma l’esercito di Israele mostra crepe - Finora ogni sforzo militare non è riuscito a cancellare il movimento nonostante oltre 170 mila edifici rasi al suolo e oltre 51 mila vittime. Ecco che cosa si ... 🔗msn.com

Gaza muore di fame mentre aspetta l’invasione, Hamas: «Ora trattare non ha più senso» - Non arriverà nessun camion di aiuti umanitari finché non inizierà l’operazione israeliana volta all’occupazione completa della Striscia, annunciata da Netanyahu. Che si telefona con Putin. I miliziani ... 🔗editorialedomani.it

Gaza, Israele verso l'occupazione con le Idf e spostamento degli abitanti nei paesi arabi - La Striscia di Gaza torna sotto i riflettori, ma stavolta l’obiettivo di Israele non sembra limitarsi a semplici incursioni. 🔗iltempo.it