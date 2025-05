Gaza come l’Iraq arriva l’ipotesi di un governo Usa temporaneo

Netanyahu: dubbi su 3 dei 24 ostaggi ritenuti vivi. Trump: presto annuncio sulla StrisciaMentre Donald Trump prepara la sua visita nei paesi del Golfo, annunciando che nelle prossime 24 ore ci saranno «novità» sulla situazione a Gaza, il governo israeliano è sotto pressione per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia. L’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha spinto affinché gli aiuti bloccati da due mesi siano finalmente autorizzati.Le immagini satellitari rivelano che l’esercito israeliano ha avviato la costruzione di un centro di distribuzione nel sud della Striscia di Gaza, ma le Nazioni Unite avvertono che l’approccio israeliano non tiene conto delle necessità urgenti dei civili, con la popolazione sull’orlo della carestia. Secondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, la zona meridionale sarà destinata ad accogliere la maggior parte dei palestinesi, mentre il resto del territorio sarà «catturato» dalle truppe israeliane e rimarrà sotto il loro controllo per lungo tempo. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza come l’Iraq, arriva l’ipotesi di un governo Usa temporaneo

