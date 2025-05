Gaia Morelli in concerto a Nòva - Gaia Morelli sbarca a Nòva per un live imperdibile! Classe 2000, Gaia Morelli si avvicina alla musica fin da bambina: è suo padre, affamato e attivo fruitore di musica, che le trasmette quest'amore sin da quando era molto piccola. A 12 anni inizia a studiare gli strumenti che attualmente suona... 🔗 novaratoday.it

Chiamo io chiami tu: Gaia in concerto al Mirano Summer Festival - Un altro grande annuncio per la manifestazione musicale dell'estate miranese. Volata al primo posto della classifica "Earone" con il brano "Chiamo io chiami tu", presentata sul palco del 75° Festival di Sanremo, Gaia farà tappa al Mirano Summer Festival nell'ambito del suo lungo tour estivo in... 🔗 veneziatoday.it

Straborgo 2025, Gaia è la prima ospite: concerto in piazza Mazzini il 31 maggio - "Sesso e samba" di Gaia in coppia con Tony Effe è stato uno dei brani più ascoltati della scorsa estate, rimasto al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 dischi di Platino. La cantante è pronta a riproporre il brano insieme agli altri contenuti ne "La rosa dei venti"... 🔗livornotoday.it