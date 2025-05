‘Furbetti’ della differenziata multe a raffica retroattive

multe ai furbetti che hanno abbandonato i rifiuti continuano a fioccare. E siamo solo al 2022. Da mesi il personale del Comune di Carrara sta visionando le immagini del sistema di videosorveglianza alla ricerca del numero delle targhe di tutti i cittadini che, o non hanno visto i cartelli di divieto di scaricare i rifiuti nell’isola di viale Zaccagna o hanno fatto i furbetti pensando che non ci fossero telecamere in grado di leggere le targhe.Parliamo di filmati risalenti al 2022 e che dopo un’attenta lettura hanno fatto scattare una pioggia di multe contro tutti coloro che in quell’anno hanno abbandonato sacchi neri e rifiuti vari in viale Zaccagna. Insomma in tanti per sbadataggine o per inciviltà pensavano di averla fatta franca, e invece no. 🔗 Carrara, 7 maggio 2025 – La sede di Nausicaa si è ormai trasferita da viale Zaccagna a viale Galilei, ma leai furbetti che hanno abbandonato i rifiuti continuano a fioccare. E siamo solo al 2022. Da mesi il personale del Comune di Carrara sta visionando le immagini del sistema di videosorveglianza alla ricerca del numero delle targhe di tutti i cittadini che, o non hanno visto i cartelli di divieto di scaricare i rifiuti nell’isola di viale Zaccagna o hanno fatto i furbetti pensando che non ci fossero telecamere in grado di leggere le targhe.Parliamo di filmati risalenti al 2022 e che dopo un’attenta lettura hanno fatto scattare una pioggia dicontro tutti coloro che in quell’anno hanno abbandonato sacchi neri e rifiuti vari in viale Zaccagna. Insomma in tanti per sbadataggine o per inciviltà pensavano di averla fatta franca, e invece no. 🔗 Lanazione.it

