Fulmine sul campo di allenamento della Fiorentina due giocatori cadono a terra

Durante un allenamento dell'Under 18 della Fiorentina, un fulmine ha colpito il campo, causando la caduta di due giocatori. Le immagini mostrano la loro sorprendente reazione, mentre il panico e lo smarrimento prendono il sopravvento. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi, ma l'episodio ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

