Frontalieri e nuova tassa sulla sanità | Fratelli d' Italia vuole vederci chiaro

È stata depositata in consiglio regionale una mozione che chiede alla giunta di Regione Lombardia di attivarsi con urgenza per verificare la legittimità del contributo aggiuntivo al Servizio Sanitario Nazionale introdotto con la Legge di Bilancio 2024, e destinato ai cosiddetti “vecchi. 🔗 Sondriotoday.it

Como – Negli ultimi mesi, di fronte al calo percentuale dei lavoratori italiani impiegati in Canton Ticino, in tanti hanno insinuato che questo calo anomalo dopo anni di crescite record fosse da imputare ai nuovi accordi fiscali sottoscritti tra Italia e Svizzera. Il risultato, non del tutto imprevedibile, della distinzione tra “vecchi“ e “nuovi“ frontalieri i primi subordinati solo alla tassazione elvetica e i secondi sottoposti anche all’Irpef. 🔗ilgiorno.it