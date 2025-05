Frecce tricolori si toccano in volo durante l' esibizione un velivolo finisce fuori pista | attimi di paura a Pantelleria

© Ilgazzettino.it - Frecce tricolori si toccano in volo durante l'esibizione, un velivolo finisce fuori pista: attimi di paura a Pantelleria

Pantelleria - Dove la perfezione incontra il rischio, la paura è sempre in agguato. È successo ieri, 6 maggio, a Pantelleria, dove il cielo limpido dell'isola si è. 🔗 - Dove la perfezione incontra il rischio, laè sempre in agguato. È successo ieri, 6 maggio, a, dove il cielo limpido dell'isola si è. 🔗 Ilgazzettino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tragedia sfiorata a Pantelleria, Frecce tricolori si toccano in volo: il video dell’incidente - Tragedia sfiorata a Pantelleria: tre aerei delle Frecce Tricolori si sono toccati mentre facevano un allenamento nei cieli dell’isola. Doveva essere la “giornata azzurra” a cui era stata invitata tutta la popolazione e alcune scolaresche. Le Frecce Tricolori dovevano essere la ciliegina sulla torta della giornata che era iniziata alle 11:30 con l’afflusso dei visitatori. Aperto per l’occasione il famoso Hangar “Nervi” costruito durante la scenda guerra mondiale. 🔗secoloditalia.it

Le Frecce Tricolori si 'toccano' in volo a Pantelleria, ferito un pilota - AGI - Un incidente aereo è avvenuto a Pantelleria durante uno show delle Frecce Tricolori. Un pilota è rimasto ferito in modo lieve, ed è stato dimesso dall'ospedale. L'incidente, hanno spiegato all'Agi i Vigili del fuoco di Trapani, ha riguardato tre velivoli, due dei quali, dal quel che appare da immagini pubblicate sui social, si sono toccati in volo. Uno dei tre aerei è poi finito fuori pista. 🔗agi.it

Scontro in volo, bird-strike o guasto: il video dell’incidente delle Frecce Tricolori a Pantelleria - Durante un'esibizione a Pantelleria, tre aerei delle Frecce Tricolori sono stati coinvolti in un incidente: uno è uscito di pista per un guasto, causando il ferimento di un pilota. Si indaga sulle cause, tra cui un possibile urto in volo o un bird strike.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Frecce tricolori si 'toccano' in volo, un pilota è rimasto ferito; Frecce tricolori si “toccano” in volo, pilota ferito; Incidente durante lo show delle Frecce Tricolori: aerei in testacoda e picchiata, poi l’atterraggio; Frecce tricolori, l'incidente a Pantelleria ripreso in un video: gli aerei si toccano, ferito un pilota. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Frecce tricolori si toccano in volo durante l'esibizione, un velivolo finisce fuori pista: attimi di paura a Pantelleria - PANTELLERIA - Dove la perfezione incontra il rischio, la paura è sempre in agguato. È successo ieri, 6 maggio, a Pantelleria, dove il cielo limpido dell'isola si ... 🔗ilgazzettino.it

Incidente durante lo show delle Frecce Tricolori: presto dimesso il pilota ferito - Dalle prime ricostruzioni i velivoli si sarebbero toccati in volo durante una delle manovre previste dall’Air Show. L'Aeronautica militare: "Per l'aviatore nessuna conseguenza di salute" ... 🔗rainews.it

Le Frecce Tricolori si 'toccano' in volo a Pantelleria, ferito un pilota - AGI - Un incidente aereo è avvenuto a Pantelleria durante uno show delle Frecce Tricolori. Un pilota è rimasto ferito in modo lieve, ed è stato dimesso dall'ospedale. L'incidente, hanno spiegato all'A ... 🔗msn.com