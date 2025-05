Frattesi | Esultanza come Inter-Verona? Ci avevo pensato prima!

© Inter-news.it - Frattesi: «Esultanza come Inter-Verona? Ci avevo pensato prima!»

Frattesi ha scritto un pezzo di storia dell’Inter stasera, nella vittoria per 4-3 ai tempi supplementari contro il Barcellona che vale la finale di Champions League. Su Inter TV esulta per il risultato raggiunto.QUALIFICAZIONE RAGGIUNTA – Davide Frattesi festeggia per il 4-3 di Inter-Barcellona: «Eh, penso di sì. Onestamente dopo Monaco non pensavo di rivivere una serata del genere, anche per il contesto. Però oggi, più che di un gol in finale, credo che sarà veramente difficile ripetermi. L’Esultanza come col Verona? prima della partita un po’ ci avevo pensato, riguardavo il cancello così per caso perché ci scaldavamo da quella parte. Ho incrociato il cancello e mi sono detto: “Chissà se oggi capiterà l’occasione”. Mi è capitata a pennello».Frattesi l’incredibile uomo partita di Inter-BarcellonaLA RINCORSA – Frattesi spiega cosa significhi per l’Inter questa finale: «Penso che poi le cose arrivano se te le meriti, questo è un gruppo di persone per bene che da fine settembre siamo sempre in ritiro. 🔗 ha scritto un pezzo di storia dell’stasera, nella vittoria per 4-3 ai tempi supplementari contro il Barcellona che vale la finale di Champions League. SuTV esulta per il risultato raggiunto.QUALIFICAZIONE RAGGIUNTA – Davidefesteggia per il 4-3 di-Barcellona: «Eh, penso di sì. Onestamente dopo Monaco non pensavo di rivivere una serata del genere, anche per il contesto. Però oggi, più che di un gol in finale, credo che sarà veramente difficile ripetermi. L’coldella partita un po’ ci, riguardavo il cancello così per caso perché ci scaldavamo da quella parte. Ho incrociato il cancello e mi sono detto: “Chissà se oggi capiterà l’occasione”. Mi è capitata a pennello».l’incredibile uomo partita di-BarcellonaLA RINCORSA –spiega cosa significhi per l’questa finale: «Penso che poi le cose arrivano se te le meriti, questo è un gruppo di persone per bene che da fine settembre siamo sempre in ritiro. 🔗 Inter-news.it

