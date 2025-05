Frana a porta Romana via ai lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada Flaminia

Anas ha avviato i lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada statale 3 Flaminia, nel comune di Narni, nei pressi di porta Romana.L’opera era stata interessata da uno smottamento lo scorso mese di marzo che aveva – tra l’altro - reso necessario regolare la circolazione a. 🔗Ternitoday.it © Ternitoday.it - Frana a porta Romana, via ai lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada Flaminia

