Flick si lamenta | Ogni decisione che ha preso l’arbitro se era 50-50 era per loro

Flick ha raggiunto la sala stampa di San Siro al termine di Inter-Barcellona. Le sue parole in conferenza, raccolte dall'inviato Sandro Caramazza.

CONFERENZA STAMPA Flick POST INTER-BARCELLONA

CONFERENZA Flick – Hans-Dieter Flick in conferenza stampa dopo Inter-Barcellona. L'allenatore tedesco ha parlato anche dell'arbitro lamentandosi delle decisioni di Marciniak. Queste le sue risposte in sala stampa.

Cosa ne pensa della partita?
Questa partita è stata equilibrata, tant'è che è stata 50 e 50 fino alla fine. Alla fine l'Inter ha fatto gol segnando nel finale, il calcio è così. Ora impareremo dagli errori e ci prepareremo per il Clasico con il Real Madrid.

Flick, l'arbitro ha condizionato la partita?
Penso di sì. Non voglio parlare troppo dell'arbitro, ma Ogni decisione che ha preso, se era 50-50, era per loro

Che ne pensa dell'atmosfera di questa sera a San Siro?
Lo stadio è fantastico e sicuramente ha aiutato la sua squadra.

