Firma contratto per allenare i bambini l’Inps chiede indietro 42mila euro La collaborazione taglia la pensione

Firmato con inconsapevole leggerezza e l’inizio di una vicenda che, al momento, l’ha visto sconfitto nei confronti della stato a suon di euro. Giuseppe Casucci, 66 anni, vive a Ponticino e dal 2021 grazie a quota 100 è potuto andare in pensione concentrandosi, così, a tempo pieno a una delle sue grandi passioni: il calcio, in particolare i bambini dell’Arno Castiglioni Laterina che segue nelle veste di istruttore addirittura dal 1998. Fin qui niente di strano, i problemi cominciano da quando nel settembre del 2023 i dirigenti della società chiedono di Firmare un documento per erogare il rimborso spese ed è proprio qui che nasce l’inghippo; anziché mettere nero su bianco a un semplice accordo, com’era solito fare fino a quel tempo, ha messo nome e cognome su di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, entrato in vigore proprio dal 2023, di circa 2000 euro l’anno (il famoso co. 🔗 Laterina Pergine (Arezzo), 7 maggio 2025 – Un accordoto con inconsapevole leggerezza e l’inizio di una vicenda che, al momento, l’ha visto sconfitto nei confronti della stato a suon di. Giuseppe Casucci, 66 anni, vive a Ponticino e dal 2021 grazie a quota 100 è potuto andare inconcentrandosi, così, a tempo pieno a una delle sue grandi passioni: il calcio, in particolare idell’Arno Castiglioni Laterina che segue nelle veste di istruttore addirittura dal 1998. Fin qui niente di strano, i problemi cominciano da quando nel settembre del 2023 i dirigenti della società chiedono dire un documento per erogare il rimborso spese ed è proprio qui che nasce l’inghippo; anziché mettere nero su bianco a un semplice accordo, com’era solito fare fino a quel tempo, ha messo nome e cognome su di undicoordinata e continuativa, entrato in vigore proprio dal 2023, di circa 2000l’anno (il famoso co. 🔗 Lanazione.it

