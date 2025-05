Firenze prima prega e poi minaccia di darsi fuoco tra le pompe di benzina | indaga la Digos

Firenze dove un giovane ha tentato di darsi fuoco nei pressi di un distributore di carburante. Una pattuglia della polizia, che si era fermata per fare rifornimento, è riuscita a fermalo in tempo. Tutto è accaduto durante un normale servizio di controllo del territorio: gli agenti – scrive il Corriere Fiorentino – hanno notato un giovane inginocchiato vicino alle pompe di benzina, intento a recitare ad alta voce alcune frasi, in un apparente momento di preghiera o raccoglimento. In pochi attimi la situazione ha però preso una piega drammatica. Il ragazzo, secondo quanto riferito dai poliziotti, ha iniziato a cospargersi parzialmente di benzina, intendo a darsi fuoco con un accendino. L’intervento della poliziaI due agenti si sono così avvicinati rapidamente riuscendo a immobilizzare l’uomo e a sottrargli l’accendino. 🔗 Tragedia sfiorata nella notte adove un giovane ha tentato dinei pressi di un distributore di carburante. Una pattuglia della polizia, che si era fermata per fare rifornimento, è riuscita a fermalo in tempo. Tutto è accaduto durante un normale servizio di controllo del territorio: gli agenti – scrive il Corriere Fiorentino – hanno notato un giovane inginocchiato vicino alledi, intento a recitare ad alta voce alcune frasi, in un apparente momento di preghiera o raccoglimento. In pochi attimi la situazione ha però preso una piega drammatica. Il ragazzo, secondo quanto riferito dai poliziotti, ha iniziato a cospargersi parzialmente di, intendo acon un accendino. L’intervento della poliziaI due agenti si sono così avvicinati rapidamente riuscendo a immobilizzare l’uomo e a sottrargli l’accendino. 🔗 Open.online

Cosa riportano altre fonti

