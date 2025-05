Fiorentina-Real Betis Conference League 08-05-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Tutto in una notte per la Fiorentina in ConferenceLeague e la finale di Wroclaw, alla quale il Chelsea è già abbondantemente diretto, passa attraverso una rimonta al Franchi per rimediare al 2-1 subito sul campo del Betis. La squadra di Palladino anche nella semifinale di andata ha dimostrato pregi e limiti evidenziati nel corso

In un incontro dall'andatura incalzante, Betis Siviglia ha prevalso sulla Fiorentina per 2-1, imponendosi nell'andata della semifinale di Conference League. Il vantaggio iniziale Il vantaggio spagnolo si è materializzato al sesto minuto grazie a Ezzalzouli, che ha colpito la traversa da breve distanza. Il rimbalzo anomalo della palla, che ha oltrepassato la linea prima di

La tre giorni di coppe europee prosegue senza sosta e si concluderà domani, anche grazie alla Conference League. Una delle semifinali di ritorno di questa competizione metterà a confronto due squadre forti, autrici di ottimi campionati. Stiamo parlando di Fiorentina e Betis, che si affronteranno domani giovedì 8 maggio alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi. L'incontro d'andata si è concluso con il risultato di 2-1 in favore degli spagnoli, desiderosi di tenere botta e staccare il pass per la finale.

Oggi si definisce il quadro delle semifinali in Conference League. Infatti si disputano le gare di ritorno nei quarti di finale. La finale è...

Il gol di Ranieri nella gara di andata ha tenuto in vita la Fiorentina che ora, tra le mura amiche del Franchi, si gioca la terza finale consecutiva di Conference League nella semifinale di ritorno co

Segui tutte le ultime notizie sulla UEFA Conference League 2024/2025 dal sito ufficiale UEFA.com. Tra cui ultimi approfondimenti, video, report delle partite e molto altro.

Nel video tutta la carica dei tifosi della Fiorentina in vista del ritorno di Conference League contro il Betis, in programma domani 8 maggio alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su