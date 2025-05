Filettino medico va in pensione | il paese resta senza medico

Filettino. Con il pensionamento del medico di base, dottor Fantini, il paese in provincia di Frosinone è rimasto senza alcun presidio sanitario. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook del Comune.paese montano, popolazione anzianaA 1075 metri d'altitudine, con una popolazione prevalentemente anziana, Filettino dipendeva totalmente dalla figura del medico. Anche una semplice ricetta ora richiede spostamenti difficili.La Asl è al lavoro, ma la situazione è criticaL'azienda sanitaria locale è in contatto con il Comune per individuare una supplenza temporanea, ma il problema è strutturale. Nel Lazio mancano circa 250 medici di famiglia, un dato in crescita negli ultimi 4 anni.Il futuro? Coprire solo il turn overSecondo le proiezioni, nel 2027 verranno formati solo medici sufficienti a sostituire chi va in pensione.

