Festa della Mamma 2025 | ecco dolci e creazioni di Knam

Per la Festa della Mamma 2025, che si celebrerà domenica 11 maggio, Frau Knam, food blogger e volto noto della TV, presenta un'irresistibile collezione di dolci. Queste creazioni uniche, pensate per esprimere amore e gratitudine, uniscono eleganza e gusto, offrendo un modo speciale per festeggiare tutte le mamme in questa giornata indimenticabile.

Per la FestadellaMamma2025 (celebrazione domenica 11 maggio 2025), emblema puro di amore e gratitudine, Frau Knam (food blogger e volto televisivo Rai e Discovery) propone con stile una collezione esclusiva di dolci. creazioni realizzate per emozionare con eleganza e gusto, ma in particolar modo pensata per coccolare ogni Mamma. Dolcezza e creatività possono davvero fare la differenza. Ebbene sì, con questa bella collezione, Frau Knam firma un omaggio dolce, sofisticato e pieno d’amore per celebrare le mamme in modo unico. Scopriamo di più.Praline in tre varianti: un raffinato assortimento di praline, eleganti e gustose. Nell’ordine Tiffany: camicia bianca e fondente con cremino al pistacchio e amarena. Rosa: camicia bianca e fondente con cremino al gianduja e frizzy pazzi. Giallo: camicia bianca e fondente con cremino al latte e caramello alle noci. 🔗Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Festa della Mamma 2025: ecco dolci e creazioni di Knam

