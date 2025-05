FC Copenaghen-Viborg Coppa di Danimarca giovedì 08 maggio 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

L'FC Copenaghen, capolista della Superligaen danese, e favorito per la vittoria finale intorno a quota 1.50, vuole anche la finale di Coppa. Il Viborg, che ha perso 1-0 in casa il match di andata, proverà a ribaltare un pronostico che lo vede nettamente sfavorito. Secondo i bookmaker infatti la qualificazione alla finale da parte della

Viborg-FC Copenaghen (Coppa di Danimarca, giovedì 01 maggio 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - Come la prima semifinale, tra Brondby e Silkeborg, anche Viborg–FC Copenaghen è una sfida tra due club che militano in gironi diversi del campionato danese. Per la precisione, i padroni di casa sono secondi nella classifica del girone retrocessione, anche se la salvezza per loro non è un problema, anzi lottano per un posto nei

Il colpo sensazionale di Jordan Larsson porta il FC Copenaghen alla vittoria nella semifinale della Coppa di Danimarca. In una emozionante semifinale del torneo di Coppa Danese, il FC Copenhagen è uscito vittorioso con una stretta vittoria per 1-0 contro il Viborg, grazie a un brillante gol di Jordan Larsson.