Fausto e Iaio si riapre l’inchiesta | Esami scientifici sugli indizi a carico dei neri romani

© Repubblica.it - Fausto e Iaio, si riapre l’inchiesta: “Esami scientifici sugli indizi a carico dei “neri” romani”

A 47 anni dall’omicidio dei due giovani militanti del Leoncavallo sono di nuovo indagati l’ex Nar Massimo Carminati, Mario Corsi e Claudio Bracci 🔗 Repubblica.it

Fausto e Iaio: il Gip riapre l’inchiesta sull’omicidio. La Russa: «Ne sono contento» - Si riapre ufficialmente l’indagine sull’omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, Fasto e Iaio, i due militanti del centro sociale Leoncavallo uccisi a Milano il 18 marzo 1978. La Gip di Milano, Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura di Milano nel gennaio dello scorso anno. L’ultima archiviazione del caso avvenne venticinque anni fa. A questo risultato si arriva sull’onda anche di un impegno politico bipartisan, che dal discorso di insediamento di Ignazio La Russa al Senato a un voto unanime in Consiglio comunale a Milano, ha sollecitato ... 🔗secoloditalia.it

Nuova inchiesta sull’omicidio di Fausto e Iaio: il gip di Milano riapre le indagini sull’assassinio dei due 19enni di sinistra - Ci sarà una nuova inchiesta sull’omicidio di Fausto e Iaio. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, accogliendo la richiesta della procura sulla riapertura delle indagini su Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, i due ragazzi uccisi il 18 marzo del 1978 vicino al centro sociale Leoncavallo. A quarantasette anni da un duplice omicidio irrisolto e a un quarto di secolo dall’ultima archiviazione che parlò di “elementi indiziari a carico della destra eversiva”, i pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti, sulla scorta di un’informativa della ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Omicidio Fausto e Iaio, gip riapre l’inchiesta - La “decisione della gip di Milano” Maria Idria Gurgo Di Castelmenardo di “riaprire le indagini sull’omicidio di Fausto e Iaio rende ancora più imperativo fare luce su questo orrendo e tragico duplice omicidio di due ragazzi di nulla colpevoli se non del loro impegno civile e politico”. Così a LaPresse l’avvocato Nicola Brigida, legale di Maria Iannucci e Danila Angeli, sorella e madre di Fausto Tinelli, ucciso con l’amico Lorenzo ‘Iaio’ Iannucci il 18 marzo 1978, in via Mancinelli a Milano a colpi di arma da fuoco. 🔗lapresse.it

