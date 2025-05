Fabian Ruiz e Donnarumma portano il Psg in finale di Champions contro l’Inter Arsenal battuto 2-1

Fabian Ruiz e Donnarumma portano il Psg in finale di Champions contro l'Inter.Sarà Psg-Inter la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Il Psg aveva vinto all'andata 1-0 in casa dell'Arsenal e ha vinto anche al Parco dei Principi: 2-1. Match più sofferto di quanto il risultato non dica. La squadra di Arteta ha giocato bene, ha avuto un ottimo approccio ma ha avuto la disgrazia di trovarsi di fronte un gigantesco (non solo per dimensioni fisiche) Donnarumma. Il portiere italiano ha compiuto due eccellenti parate nei primi minuti. Poi, ancora un'altra nella ripresa. È stato il migliore in campo dei suoi.L'altro calciatore che ha trascinato la squadra di Luis Enrique alla seconda finale di Champions della propria storia (la prima nel 2020 e la persero contro il Bayern) è stato Fabian Ruiz l'ex calciatore del Napoli – discretamente criticato dalla tifoseria azzurra – che ha segnato il primo gol con un violentissimo sinistro al volo dopo essersi preparato meravigliosamente il tiro.

