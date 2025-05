Extra omnes e prima fumata il mondo guarda a San Pietro I papabili alla prova del voto

Alle 16.30 al via i riti del Conclave, poi i cardinali rimarranno soli nella Sistina. Per l’evento attese 250mila persone. Verso le 19 il responso dell’unico scrutinio 🔗 Repubblica.it

Domani l’inizio del Conclave, alle 10 la messa poi l’Extra Omnes alle 16:30 nella Cappella Sistina, Vaticano: "Fumata non prima delle 19" - 133 i cardinali votanti. Prima fumata domani non prima delle 19, poi da giovedì saranno 2 al giorno: al mattino intorno alle 10.30 (se bianca) o alle 12, e al pomeriggio alle 17.30 (se bianca) o intorno alle 19 Le porte della Cappella Sistina stanno per richiudersi. Domani, mercoledì 7 maggio 🔗ilgiornaleditalia.it

Conclave 2025, domani la Messa e l’Extra Omnes. Prima fumata alle 19 - Ci siamo. Mercoledì 7 maggio ha inizio il Conclave 2025 che eleggerà il 267esimo Papa della storia della Chiesa. Il primo atto sarà alle 10.30 con la Messa Pro Eligendo Romano Pontefice che sarà presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, cardinal Giovanni Battista Re. Nel pomeriggio dalle 16.30 la processione che porterà i 133 porporati alla Cappella Sistina, lì il giuramento e poi l’Extra Omnes. 🔗lapresse.it

Dalla Stanza delle lacrime ai voti: ecco la Sistina prima dell'extra omnes | VIDEO - Svelato l'allestimento della Cappella Sistina pronta per il Conclave. Si notano, rispetto al passato, due file di sedute per obliquo (come anticipato in esclusiva da Il Tempo due giorni fa) per far spazio ai numerosi cardinali che comporranno il collegio elettorale più numeroso della Storia. 133 gli elettori (Fra. Cap). 🔗iltempo.it

