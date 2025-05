Emendamento approvato | riconquista del passaporto per gli italiani all’estero

Nel 1992 l'Italia impose la rinuncia al passaporto per chi aveva acquisito la cittadinanza in circostanze differenti, una misura che ha segnato profondamente la comunità italiana all'estero. Oggi, però, Fratelli d'Italia si fa portavoce della volontà di rimediare a un torto storico, con il sostegno di rappresentanti eletti nelle comunità di Centro e Nord America.

Edilizia scolastica, approvato emendamento trasversale: 20 milioni in più. Il PD avverte: “Servono interventi strutturali - L'emendamento che stanzia 20 milioni di euro per l'edilizia scolastica è stato approvato all'unanimità, segnando un momento di convergenza politica su un tema fondamentale per il mondo della scuola.L'articolo Edilizia scolastica, approvato emendamento trasversale: 20 milioni in più. Il PD avverte: “Servono interventi strutturali sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

L’Ungheria ha approvato un emendamento costituzionale per vietare le manifestazioni Lgbtq - L’Ungheria ha approvato un emendamento costituzionale che riconosce solo due sessi biologici e permette alla polizia l’uso di software per il riconoscimento facciale durante le manifestazioni Lgbtq+ per comminare multe. Sostenuto dal primo ministro Viktor Orbán e dal suo partito populista di destra Fidesz, l’emendamento è stato approvato ieri con centoquaranta voti a favore e ventuno contrari.Secondo il governo, questo nuovo provvedimento «dà priorità alla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei bambini», ma sancendo il riconoscimento di soli due sessi fornisce un appiglio ... 🔗linkiesta.it © linkiesta.it - L’Ungheria ha approvato un emendamento costituzionale per vietare le manifestazioni Lgbtq

Dalla Regione Lazio 300mila euro all’anno per orfani di femminicidio: approvato emendamento Pd - Le consigliere del Pd Mattia e Battisti: "Fondamentale che le Istituzioni si facciano carico degli orfani di femminicidio, soprattutto in questi giorni in cui assistiamo all’efferatezza di due femminicidi in poche ore, che stavolta hanno tolto la vita alle due giovani studentesse, Ilaria Sula e Sara Campanella".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cittadinanza, Di Giuseppe: "Approvato l'emendamento, finalmente gli italiani potranno riacquistarla" - Fino al 1992 gli italiani hanno dovuto rinunciare al passaporto, ora 'si rimedia a uno dei torti più profondi', dice il deputato Fdi eletto in Centro e Nord America ... 🔗adnkronos.com