Echo Valley | il trailer della serie con Julianne Moore e Sydney Sweeney

Echo Valley: il trailer della serie con Julianne Moore e Sydney SweeneyApple Original Films ha rilasciato oggi il trailer di “Echo Valley”, l’atteso thriller con protagonisti Julianne Moore, Sydney Sweeney e Domhnall Gleeson in arrivo il 13 giugno su Apple TV+.In “Echo Valley”, Kate (l’attrice premio Oscar® Julianne Moore) è una madre che lotta per trovare un equilibrio nella relazione con la figlia Claire (la pluricandidata agli Emmy Sydney Sweeney), profondamente tormentata. Ma la situazione precipita quando Claire si presenta alla porta della madre in preda al panico, coperta di sangue. che non è il suo. Mentre Kate cerca disperatamente di ricostruire la verità dietro l’accaduto, si troverà a scoprire fin dove può spingersi una madre per proteggere sua figlia. Un racconto intenso e mozzafiato, che esplora amore, sacrificio e sopravvivenza, diretto dal regista vincitore del BAFTA Michael Pearce e scritto dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Brad Ingelsby. 🔗Cinefilos.it

Il 13 giugno arriverà in streaming su Apple TV+ il thriller Echo Valley, con star Julianne Moore e Sydney Sweeney, ecco il trailer. Julianne Moore e Sydney Sweeney sono el protagoniste di Echo Valley, scritto dall'autore di Omicidio a Easttown, e di cui online è stato condiviso il primo trailer. Nel video si vede qualche dettaglio del progetto che avrà al centro il rapporto tra una madre e una figlia segnato da alcuni eventi drammatici.

