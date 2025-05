E’ il giorno del Conclave ‘La continuità con Francesco è nell’apertura della Chiesa’

© Lanazione.it - E’ il giorno del Conclave. ‘La continuità con Francesco è nell’apertura della Chiesa’

Conclave per eleggere il nuovo Papa.“Dal 1878 il Conclave, che allora elesse Leone XIII, si riunisce nella Cappella Sistina. Prima di questo, i tre Papi dell’Ottocento sono stati eletti da Conclavi riuniti al Quirinale, dove allora risiedeva il Pontefice. Il Conclave è la riunione del collegio cardinalizio della Chiesa cattolica per l’elezione del nuovo papa, nonché la sala dove avviene tale riunione. Il termine deriva dal latino cum clave, cioè ‘(chiuso) con la chiave’ o ‘sottochiave’: nel 1270 gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, dopo due anni di indecisione dei cardinali, li chiusero a chiave nel palazzo e si dice li lasciarono anche senza cibo, in modo da costringerli a decidere al più presto. 🔗 Siena, 7 maggio 2025 – Con l’Extra omnes (fuori tutti ‘gli altri’), formula latina pronunciata dal maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie nella Cappella Sistina, si aprirà oggi pomeriggio ilper eleggere il nuovo Papa.“Dal 1878 il, che allora elesse Leone XIII, si riunisce nella Cappella Sistina. Prima di questo, i tre Papi dell’Ottocento sono stati eletti da Conclavi riuniti al Quirinale, dove allora risiedeva il Pontefice. Ilè la riunione del collegio cardinalizioChiesa cattolica per l’elezione del nuovo papa, nonché la sala dove avviene tale riunione. Il termine deriva dal latino cum clave, cioè ‘(chiuso) con la chiave’ o ‘sottochiave’: nel 1270 gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, dopo due anni di indecisione dei cardinali, li chiusero a chiave nel palazzo e si dice li lasciarono anche senza cibo, in modo da costringerli a decidere al più presto. 🔗 Lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verso il Conclave, Pietro Parolin: la figura di continuità con Bergoglio - Approfondimento dei cardinali papabili in avvicinamento del conclave del 7 maggio L'articolo Verso il Conclave, Pietro Parolin: la figura di continuità con Bergoglio proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Conclave dopo la morte di Papa Francesco, come avviene la fumata e quante ce ne sono al giorno - Al via il conclave dopo la morte di Papa Francesco: come funzionano le fumate, quante ce ne sono al giorno e perché prima c’era anche quella gialla 🔗notizie.virgilio.it

“Chi sarà, il 13 maggio giorno decisivo”. Conclave, dall’America Latina la ‘previsione’ sul nuovo papa - Il prossimo 7 maggio inizierà ufficialmente il conclave che porterà all’elezione del nuovo papa, successore di Francesco, dopo la sua morte. I cardinali si riuniranno quella mattina nella Basilica di San Pietro per una messa solenne, dopodiché, nel pomeriggio, si ritireranno nella Cappella Sistina, dove si svolgeranno le votazioni per designare il prossimo sommo pontefice. Un momento carico di attesa e mistero, mentre il mondo cattolico guarda al futuro della Chiesa. 🔗caffeinamagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave, oggi l'ultima Congregazione dei cardinali. Tutto pronto nella Cappella Sistina per il voto - Apposti sigilli su entrate Palazzo Apostolico con scritta Conclave e 2025; Le notizie sul Conclave del 5 maggio: arrivati i 133 cardinali elettori; Le notizie del 3 maggio verso l'elezione del nuovo pontefice | Il cardinale Vesco: «Nuovo Papa? Abbiamo bisogno di tempo». Pizzaballa applaudito in piazza. I preparativi nella Cappella Sistina; Conclave, Parolin e Tagle restano i favoriti dai bookmaker. Grech registra un notevole aumento di quote. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online