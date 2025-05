È finita con un’altra | colpo di scena a Uomini e Donne

Tempesta in vista a Uomini e Donne: le prossime puntate del parterre over promettono colpi di scena. Le anticipazioni della registrazione del 4 maggio fanno presagire grandi sorprese e momenti di tensione. Non mancheranno le solite dinamiche di nuove conoscenze e dolorose separazioni, che sicuramente scateneranno polemiche tra pubblico e partecipanti. Accanto all’indomita Gemma Galgani, sempre pronta a mettersi in gioco nonostante le delusioni, assisteremo a un momento romantico: Margherita e Dennis lasceranno insieme lo studio, pronti a vivere la loro storia lontano dalle luci dei riflettori.Le delusioni non mancanoTuttavia, non tutto sarà rose e fiori. Morena sarà delusa dalle parole di Francesco, che dopo un mese di incontri ha ammesso di non provare sentimenti reali. Tra Sebastiano e Cinzia, nonostante le uscite appassionate e i baci romantici, non c’è ancora l’esclusività. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - È finita con un’altra: colpo di scena a Uomini e Donne

Colpo di scena agli Oscar: Demi Moore sicura della vittoria, ma il premio va a un'altra. Ecco la reazione - Sembrava la grande serata di Demi Moore, con i pronostici tutti a suo favore per la statuetta di Miglior Attrice grazie alla sua intensa interpretazione in The Substance. Ma il finale ha riservato una sorpresa amara: il premio è andato a Mikey Madison, protagonista di Anora.Quando il nome della vincitrice è stato annunciato, la Moore non è riuscita a nascondere il disappunto. Un sorriso iniziale, poi lo sguardo teso di chi sa di aver sfiorato il sogno senza afferrarlo. 🔗 © panorama.it - Colpo di scena agli Oscar: Demi Moore sicura della vittoria, ma il premio va a un'altra. Ecco la reazione - Sembrava la grande serata di Demi Moore, con i pronostici tutti a suo favore per la statuetta di Miglior Attrice grazie alla sua intensa interpretazione in The Substance. Ma il finale ha riservato una sorpresa amara: il premio è andato a Mikey Madison, protagonista di Anora.Quando il nome della vincitrice è stato annunciato, la Moore non è riuscita a nascondere il disappunto. Un sorriso iniziale, poi lo sguardo teso di chi sa di aver sfiorato il sogno senza afferrarlo. 🔗 panorama.it

Caso Garlasco, colpo di scena: chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio: “Sono tranquillo” - Si apre con un colpo di scena il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, nominato come super perito per condurre gli accertamenti sul DNA. Alla base della richiesta, un’intervista rilasciata tempo fa da Giardina al programma Le Iene sul delitto di Chiara Poggi, che secondo i magistrati ne comprometterebbe l’imparzialità. 🔗 © thesocialpost.it - Caso Garlasco, colpo di scena: chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio: “Sono tranquillo” - Si apre con un colpo di scena il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, nominato come super perito per condurre gli accertamenti sul DNA. Alla base della richiesta, un’intervista rilasciata tempo fa da Giardina al programma Le Iene sul delitto di Chiara Poggi, che secondo i magistrati ne comprometterebbe l’imparzialità. 🔗 thesocialpost.it

Il prete indagato per l’omicidio stradale di Fabiana Chiarappa: «Non mi sono accorto di nulla». Il colpo sotto l’auto e l’ipotesi di un’altra auto - Dice di non essersi accorto di nulla ma di aver sentito comunque un colpo don Nicola D’Onghia, il prete indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nell’inchiesta sulla morte di Fabiana Chiarappa. La 32enne, soccorritrice del 118 e rugbista a Capurso, in provincia di Bari, è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi a Putignano.La versione della difesa del prete La ragazza percorreva quella strada in scooter. 🔗 - Dice di non essersi accorto di nulla ma di aver sentito comunque un colpo don Nicola D’Onghia, il prete indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nell’inchiesta sulla morte di Fabiana Chiarappa. La 32enne, soccorritrice del 118 e rugbista a Capurso, in provincia di Bari, è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi a Putignano.La versione della difesa del prete La ragazza percorreva quella strada in scooter. 🔗 open.online

VIDEO - Colpo di scena a Miami: Charles Leclerc a muro con la Ferrari nel giro di ricognizione! Niente Sprint Race: rivivi l'incidente sul bagnato - F1 - Incredibile a Miami, Charles Leclerc con la pista bagnata per un violento acquazzone azzarda le intermedie e la paga cara stampandosi contro il muro e dann ... 🔗eurosport.it

“Non è finita, arriva lui” Colpo di scena all’Isola dei Famosi: si punta al colpaccio - Secondo le sue informazioni, un ex concorrente del Grande Fratello sarebbe pronto a unirsi ai naufraghi già annunciati, creando un colpo di scena che, se confermato, potrebbe cambiare le dinamiche del ... 🔗bigodino.it

Colpo di scena Milan, finisce così: lo scenario più temuto è realtà - Si sta delineando un clamoroso scenario in casa rossonera: i tifosi lo temono ma è più vicino alla realtà di quanto si pensi ... 🔗milanlive.it