Dumfries a Sky | Sono orgoglioso ho fatto tutto per la squadra! Chi preferisco in finale? Rispondo così

Dumfries a Sky: «Sono orgoglioso, ho fatto tutto per la squadra! Chi preferisco in finale? Rispondo così»

Dumfries, ha parlato così dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions vinta sul BarcellonaIntervenuto al termine di Inter Barcellona, Denzel Dumfries ha parlato così ai microfoni di Sky Sport commentando l’accesso in finale di Champions League. Queste le parole dell’olandese, tra i migliori in campo anche stasera nella semifinale di ritorno vinta dalla squadra di Simone Inzaghi per 4 a 3 dopo i tempi di recupero. Di seguito le dichiarazioni a caldo dell’esterno olandese.DALLO STUDIO MI DANNO 9 COME VOTO? – «Partita incredibile, 13 gol in 2 partite. Sono molto orgoglioso, andiamo in finale!».LE SCELTE GIUSTE – «Grazie per i complimenti. Penso per me Sono state due partite buone, ho fatto tutto per la squadra. Ho lavorato e sofferto».CHI VORREI IN finale TRA ARSENAL E PSG? – «No, vediamo domani, Tutte e due le squadre Sono fortissime. 🔗 L’esterno dell’Inter, Denzel, ha parlatodopo la vittoria nella semidi ritorno di Champions vinta sul BarcellonaIntervenuto al termine di Inter Barcellona, Denzelha parlatoai microfoni di Sky Sport commentando l’accesso indi Champions League. Queste le parole dell’olandese, tra i migliori in campo anche stasera nella semidi ritorno vinta dalladi Simone Inzaghi per 4 a 3 dopo i tempi di recupero. Di seguito le dichiarazioni a caldo dell’esterno olandese.DALLO STUDIO MI DANNO 9 COME VOTO? – «Partita incredibile, 13 gol in 2 partite.molto, andiamo in!».LE SCELTE GIUSTE – «Grazie per i complimenti. Penso per mestate due partite buone, hoper la. Ho lavorato e sofferto».CHI VORREI INTRA ARSENAL E PSG? – «No, vediamo domani, Tutte e due le squadrefortissime. 🔗 Internews24.com

Dumfries a Sky: «Sto giocando tanto e bene, sono contento. Un orgoglio indossare la fascia da capitano, tutti vogliono batterci» - di RedazioneL’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Feyenoord Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Feyenoord, Denzel Dumfries si è espresso così commentando l’accesso ai quarti di finale di Champions League. QUANTA FORZA CI DA ANDARE A GIOCARE I QUARTI DI FINALE COL BAYERN MONACO IN QUESTO MOMENTO DELLA STAGIONE? – «Si, è stata una bella partita, una grande serata per noi. 🔗internews24.com

Inter, Dumfries: "Io capitano? Sono orgoglioso di aver vestito la fascia per la prima volta" - Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell`Inter sul Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League. Queste... 🔗calciomercato.com

Dumfries: «Grande serata per l’Inter. Capitano? Sono orgoglioso!» - Denzel Dumfries ha parlato al termine di Inter-Feyenoord, sfida conclusasi con il punteggio di 2-1. Di seguito il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Denzel Dumfries si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di Inter-Feyenoord, match vinto dai nerazzurri per 2-1: «Bella partita dell’Inter, una grande serata per noi. Sono contento del passaggio ai quarti di finale di Champions League, ora affrontiamo una grande squadra come il Bayern Monaco. 🔗inter-news.it

Dumfries a Sky: "Tutto aperto, sono orgoglioso perché abbiamo giocato con il cuore" - Denzel Dumfries, autore di una doppietta, ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro il Barcellona: "Tutto aperto, sono orgoglioso per tutta la squadra. E' stata una settimana difficile, abbiamo gioca ... 🔗msn.com

Dumfries a Sky: "Mi sento bene, sono felice. La fascia da capitano? Sono orgoglioso" - Dopo il triplice fischio di San Siro, Denzel Dumfries si presenta ai microfoni ... Che emozione hai provato con la fascia da capitano? "Sono orgoglioso, è un momento speciale per me perché ... 🔗msn.com

Dumfries: “Orgoglioso di questa Inter, siamo forti! Come batterli? È un segreto” - Denzel Dumfries commenta il risultato della semifinale d’andata tra Barcellona e Inter: queste le parole del giocatore nerazzurro ... 🔗fcinter1908.it