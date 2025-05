Dopo la bonifica bellica partono i lavori sul ponte | Intervento da 850mila euro

lavori di ripristino e adeguamento del ponte in muratura e acciaio sul Canal Bianco a Coccanile. L'opera, per un importo complessivo di 850mila euro, è stata preceduta dalla bonifica bellica, necessaria per scongiurare il pericolo di interferenze delle lavorazioni con eventuali ordigni. 🔗 Via aidi ripristino e adeguamento delin muratura e acciaio sul Canal Bianco a Coccanile. L'opera, per un importo complessivo di, è stata preceduta dalla, necessaria per scongiurare il pericolo di interferenze delle lavorazioni con eventuali ordigni. 🔗 Ferraratoday.it

