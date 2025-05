Donnarumma spegne l' Arsenal | Psg in finale di Champions contro l' Inter

Sarà il Paris Saint Germain di Donnarumma e Kvaratskhelia l'avversario dell'Inter nella finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera. I parigini imbottiti di vecchie conoscenze del calcio italiano, dal mister Luis Enrique (ex Roma) a Gigio e Kvicha, dall'ex Napoli Fabian Ruiz a Hakimi ex Inter, ha bissato la vittoria per 1-0 dell'andata a Londra superando 2-1 l'Arsenal anche in Francia. Decisivo, come all'Emirates, Donnarumma prodigioso in almeno un paio di Interventi prima del gol di Ruiz al 27': il centrocampista spagnolo controlla e insacca dopo la punizione di Kvara respinta da Raya. Il raddoppio arriva al 72' con Hakimi: l'esterno marocchino conclude con un preciso destro dal cuore dell'area di rigore. L'Arsenal accorcia le distanze al 76' con Saka, che batte Donnarumma dopo il duello vinto con Hakimi. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donnarumma spegne l'Arsenal: Psg in finale di Champions contro l'Inter

