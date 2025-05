- Gianluigi Donnarumma, ex Milan e attuale portiere del PSG, andrà in scadenza di contratto con i francesi il prossimo 30 giugno 2026. Il punto 🔗 pianetamilan.it

- 2025-03-12 00:44:00 Arrivano conferme: Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina | Calciomercato.com Home Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. 🔗 justcalcio.com

© justcalcio.com - Calciomercato.com – Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina

© inter-news.it - Donnarumma rinnova al Psg? Ecco la prima offerta dell’Inter!

- Gianluigi Donnarumma è in scadenza a giugno del 2026 ed è ancora in dubbio il suo rinnovo con il Psg. L’Inter segue la situazione del portiere in maniera particolarmente interessata, Alfredo Pedullà dà i suoi aggiornamenti su X. PRESENTE IN PORTA – Pochi mesi fa l’Inter in porta ha acquistato Josep Martinez. Dal Genoa è arrivato il futuro primo portiere nerazzurro, che tra l’altro ha fatto molto bene nelle occasioni che gli sono state concesse da Simone Inzaghi. 🔗 inter-news.it