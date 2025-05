Donnarumma | Finale con l’Inter che emozione! Ritrovo tanti amici

Donnarumma è tra i protagonisti assoluti della doppia semiFinale di Champions League tra PSG e Arsenal. Dopo la partita ha parlato della Finale di Champions League con l’Inter in programma il 31 maggio, in un’intervista su Prime Video.ORA IN Finale – Il PSG di Gigio Donnarumma vince contro l’Arsenal e conquista la Finale di Champions League dove sfiderà l’Inter. Queste le sue parole dopo la partita: «Ci giochiamo una grande Finale, sarà tanto emozionante perché ritroverò tanti miei compagni! (riferimento agli italiani, ndr), Ritrovo degli amici! Spinelli il mio vecchio preparatore dei portieri. Sarà emozionante. Ho visto la partita ieri, Sommer è stato bravissimo! Ho sentito anche il preparatore dei portieri e mi sono complimentato, è stata una bellissima partita».Donnarumma ritrova l’Inter da avversario! Che Finale col PSGCONTRO I NERAZZURRI – Donnarumma è estremamente emozionato in vista della Finale con l’Inter: «Un consiglio? Sarà durissima, li conosco, però sicuramente sarà una partita molto molto bella. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Donnarumma: «Finale con l’Inter, che emozione! Ritrovo tanti amici»

Cosa riportano altre fonti

Hakimi: "Finale Psg-Inter? I nerazzurri per sempre nel mio cuore. Speriamo Donnarumma rinnovi" - Achraf Hakimi, colonna del PSG, in lotta per andare in finale di Champions League e in vantaggio nel doppio confronto con l`Arsenal, ha parlato... 🔗 - Achraf Hakimi, colonna del PSG, in lotta per andare in finale di Champions League e in vantaggio nel doppio confronto con l`Arsenal, ha parlato... 🔗 calciomercato.com

Hakimi: “Finale Psg-Inter? I nerazzurri per sempre nel mio cuore. Speriamo Donnarumma rinnovi” | Champions League - 2025-04-30 16:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:Hakimi: “Finale Psg-Inter? I nerazzurri per sempre nel mio cuore. Speriamo Donnarumma rinnovi” | Champions League | Calciomercato.com Home Hakimi: “Finale Psg-Inter? I nerazzurri per sempre ... 🔗 © justcalcio.com - Hakimi: “Finale Psg-Inter? I nerazzurri per sempre nel mio cuore. Speriamo Donnarumma rinnovi” | Champions League - 2025-04-30 16:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:Hakimi: “Finale Psg-Inter? I nerazzurri per sempre nel mio cuore. Speriamo Donnarumma rinnovi” | Champions League | Calciomercato.com Home Hakimi: “Finale Psg-Inter? I nerazzurri per sempre ... 🔗 justcalcio.com

Fabian Ruiz e Donnarumma portano il Psg in finale di Champions contro l’Inter (Arsenal battuto 2-1) - Fabian Ruiz e Donnarumma portano il Psg in finale di Champions contro l’Inter.Sarà Psg-Inter la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Il Psg aveva vinto all’andata 1-0 in casa dell’Arsenal e ha vinto anche al Parco dei Principi: 2-1. Match più sofferto di quanto il risultato non dica. La squadra di Arteta ha giocato bene, ha avuto un ottimo approccio ma ha avuto la disgrazia di trovarsi di fronte un gigantesco (non solo per dimensioni fisiche) Donnarumma. 🔗 © ilnapolista.it - Fabian Ruiz e Donnarumma portano il Psg in finale di Champions contro l’Inter (Arsenal battuto 2-1) - Fabian Ruiz e Donnarumma portano il Psg in finale di Champions contro l’Inter.Sarà Psg-Inter la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Il Psg aveva vinto all’andata 1-0 in casa dell’Arsenal e ha vinto anche al Parco dei Principi: 2-1. Match più sofferto di quanto il risultato non dica. La squadra di Arteta ha giocato bene, ha avuto un ottimo approccio ma ha avuto la disgrazia di trovarsi di fronte un gigantesco (non solo per dimensioni fisiche) Donnarumma. 🔗 ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Inter in finale di Champions: è la settima volta per il club nerazzurro. Cosa è successo nelle altre?; Fabian Ruiz e Donnarumma portano il Psg in finale di Champions contro l'Inter (Arsenal battuto 2-1); Champions League: Psg o Arsenal, chi sfiderà l'Inter in finale?; L’INTER C’E’ E AVANZA/ I nerazzurri battono il Feyenoord anche al Meazza e Simone Inzaghi chiede strada verso i quarti di finale. Prossimo avversario dei nerazzurri: il temibile Bayern Monaco che straccia il Bayer Leverkusen nel derby tedesco. Il PSG elimi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Donnarumma: "Contro l'Inter ritroverò tanti amici, sarà una finale emozionante" - Le dichiarazioni del portiere del Paris Saint-Germain dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'Arsenal: ecco cosa ha detto ... 🔗corrieredellosport.it

Donnarumma: “Inter? Sarà durissima. Ritrovo tanti compagni. Su rinnovo e Sommer…” - Al termine della semifinale di ritorno tra Psg-Arsenal, Gianluigi Donnarumma ha parlato della gara ai microfoni di Prime ... 🔗fcinter1908.it

Sarà PSG-Inter la finale di Champions League, un mostruoso Donnarumma butta fuori l’Arsenal - Sarà il PSG l’avversaria dell’Inter in finale di Champions League. La squadra di Luis Enrique batte 2-1 l’Arsenal e strappa il pass per l’ultimo atto a Monaco di Baviera grazie ai gol di Fabian Ruiz e ... 🔗fanpage.it