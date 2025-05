Donnarumma confuso dal VAR non si accorge del rigore assegnato al PSG | “Ma cosa state facendo?”

Donnarumma va in confusione durante PSG-Arsenal. Il portiere azzurro pensava che l'arbitro avesse assegnato rigore agli inglesi e va su tutte le furie: "Ma cosa state facendo?". In realtà era rigore per i parigini. 🔗 Gigiova in confusione durante PSG-Arsenal. Il portiere azzurro pensava che l'arbitro avesseagli inglesi e va su tutte le furie: "Mafacendo?". In realtà eraper i parigini. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donnarumma, priorità rinnovo con il PSG. Ma spunta un’altra big … - Gianluigi Donnarumma, ex Milan e attuale portiere del PSG, andrà in scadenza di contratto con i francesi il prossimo 30 giugno 2026. Il punto 🔗 © pianetamilan.it - Donnarumma, priorità rinnovo con il PSG. Ma spunta un’altra big … - Gianluigi Donnarumma, ex Milan e attuale portiere del PSG, andrà in scadenza di contratto con i francesi il prossimo 30 giugno 2026. Il punto 🔗 pianetamilan.it

Calciomercato.com – Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina - 2025-03-12 00:44:00 Arrivano conferme: Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina | Calciomercato.com Home Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. 🔗 © justcalcio.com - Calciomercato.com – Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina - 2025-03-12 00:44:00 Arrivano conferme: Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina | Calciomercato.com Home Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. 🔗 justcalcio.com

Donnarumma torna in Serie A, affare a costo zero: l’indizio è chiaro - Il portiere italiano verso un clamoroso ritorno, le sue parole non lasciano dubbi: la situazione e il club interessato. Il futuro del portiere della Nazionale italiana non è così certo come potrebbe sembrare. La partita, poi, persa, dall’Italia contro la Germania qualche sera fa ha lasciato un indizio non di poco conto a riguardo. Donnarumma torna in serie A, affare a costo zero: l’indizio è chiaro (LaPresse) tvplay. 🔗 © tvplay.it - Donnarumma torna in Serie A, affare a costo zero: l’indizio è chiaro - Il portiere italiano verso un clamoroso ritorno, le sue parole non lasciano dubbi: la situazione e il club interessato. Il futuro del portiere della Nazionale italiana non è così certo come potrebbe sembrare. La partita, poi, persa, dall’Italia contro la Germania qualche sera fa ha lasciato un indizio non di poco conto a riguardo. Donnarumma torna in serie A, affare a costo zero: l’indizio è chiaro (LaPresse) tvplay. 🔗 tvplay.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donnarumma confuso dal VAR, non si accorge del rigore assegnato al PSG: Ma cosa state facendo?; Euro 2020, il gesto di Donnarumma che ha confuso i tifosi italiani; Calcio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donnarumma confuso dal VAR, non si accorge del rigore assegnato al PSG: “Ma cosa state facendo?” - Gigio Donnarumma va in confusione durante PSG-Arsenal. Il portiere azzurro pensava che l'arbitro avesse assegnato rigore agli inglesi e va su tutte le ... 🔗fanpage.it

L’Arsenal chiede un rigore, il Var lo dà al Psg. E Donnarumma e Luis Enrique confusi protestano - Incredibile a Parigi: l’Arsenal protesta per un penalty e alla prima interruzione Zwayer viene richiamato al monitor. Ma qui rivede un’altra azione e fischia ... 🔗repubblica.it

Valentini su Donnarumma: "Contento per lui, anche se non mi è piaciuto il modo in cui lasciò il Milan" - Valentini su Donnarumma: "Contento per lui, anche se non mi è piaciuto il modo in cui lasciò il Milan" Ospite de L'Editoriale di TMW Radio è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini. 🔗informazione.it