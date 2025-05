Donnarumma | Con l’Inter è come un derby | finale difficile ma bellissima; rinnovo? La società sa cosa voglio

- Tempo di Derby per l’Inter Primavera che nella ventinovesima giornata del Campionato Primavera 1 affronta i cugini pari età del Milan. In casa del Diavolo, i ragazzi di mister Zanchetta sono chiamati a mantenere il passo della Roma, impegnata sul campo del Cagliari e +3 sui nerazzurri, reduci dalla straordinaria impresa di Monaco di Baviera in cui è arrivato il passaggio del turno in Uefa Youth League ai calci di rigore contro il Bayern. 🔗 ilnerazzurro.it