Dolan l’aspirante papa azzoppato dalla goliardia blasfema di Trump

Conclave, Burke e Dolan: l’ombra di Trump sulla scelta del nuovo Papa? - (Adnkronos) – "Mi piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia scelta numero 1". La battuta di Donald Trump proietta l'ombra della Casa Bianca sul prossimo conclave che eleggerà il successore di papa Francesco. Le parole che Trump affida ai giornalisti nel giardino della Casa Bianca contribuiscono a delineare uno scenario tanto inatteso quanto controverso: il presidente […] 🔗periodicodaily.com

Il cardinale Dolan celebra la messa per Papa Francesco a St.Patrick - NEW YORK (ITALPRESS) – Nel cuore di Manhattan, nella storica Cattedrale di San Patrizio, il Cardinale Timothy Dolan ha celebrato una Messa in memoria di Papa Francesco. Presenti autorità religiose e civili, tra cui l’Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite Gabriele Giordano Caccia, il Vescovo James Massa e rappresentanti della comunità cattolica greco-ucraina. La cerimonia ha reso omaggio al Pontefice scomparso, ricordandone l’umiltà, la forza spirituale e il profondo impegno per gli ultimi. 🔗unlimitednews.it

Trump vestito da Papa, cosa c'è dietro la foto: dalla spinta per Dolan alle fake news americane su Parolin, l'influenza Usa sul Conclave - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - inizierà il 7 maggio - che... 🔗ilmessaggero.it

Dolan, l’aspirante papa, azzoppato dalla goliardia «blasfema» di Trump - Vaticano (Italia) Era partita bene la campagna dell’arcivescovo di New York Timothy Dolan per diventare Papa: interviste su Fox News, su Cbs, battute con i giornalisti italiani per mostrare di conosce ... 🔗ilmanifesto.it

Timothy Dolan, Trump spinge per l'arcivescovo di New York come prossimo papa: può contare su 10 cardinali elettori nel conclave - «Mi piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia prima scelta». Ironico ma non troppo, così Trump ha risposto con una battuta ai giornalisti che gli hanno chiesto chi vorrebbe vedere come prossimo ... 🔗ilmessaggero.it