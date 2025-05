Dimarco a Sky | Vogliamo vincere la Champions non c’è niente come San Siro! Lautaro? Ce lo siamo coccolati

© Internews24.com - Dimarco a Sky: «Vogliamo vincere la Champions, non c’è niente come San Siro! Lautaro? Ce lo siamo coccolati»

Dimarco, ha parlato così dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions vinta sul BarcellonaIntervenuto al termine di Inter Barcellona, Federico Dimarco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport commentando l’accesso in finale di Champions League.LE EMOZIONI – «Onestamente non ho parole su quello che è successo stasera. Abbiam recuperato una partita incredibile, è stata veramente una bella notte di Champions».VOGLIA DI vincere LA Champions? – «Sappiamo che dall’altra parte ci sono due avversarie forti. Ma è normale, in finale bisogna giocare per vincere».LA PARTITA – «Stasera siamo stati squadra, ci sono stati momenti diversi e siamo stati bravissimi a rimanere concentrati. Sento dire in giro quando si va negli altri campi c’è una bolgia, ma ragazzi come San Siro non c’è niente!». 🔗 L’esterno dell’Inter, Federico, ha parlato così dopo la vittoria nella semifinale di ritorno divinta sul BarcellonaIntervenuto al termine di Inter Barcellona, Federicoha parlato così ai microfoni di Sky Sport commentando l’accesso in finale diLeague.LE EMOZIONI – «Onestamente non ho parole su quello che è successo stasera. Abbiam recuperato una partita incredibile, è stata veramente una bella notte di».VOGLIA DILA? – «Sappiamo che dall’altra parte ci sono due avversarie forti. Ma è normale, in finale bisogna giocare per».LA PARTITA – «Staserastati squadra, ci sono stati momenti diversi estati bravissimi a rimanere concentrati. Sento dire in giro quando si va negli altri campi c’è una bolgia, ma ragazziSannon c’è!». 🔗 Internews24.com

