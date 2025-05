Di Canio | L’Inter ha vinto con il cuore e con l’orgoglio Partita clamorosa

Partita infinita finisce 4-3 per i nerazzurri. Paolo Di Canio, su Sky Sport, elogia la prestazione fantastica degli uomini di Simone Inzaghi.INTER clamorosa – L'Inter, dopo una vittoria incredibile ai danni del Barcellona, prenota il biglietto per la finale di Monaco. Paolo Di Canio commenta così la Partita: «Esteban Cambiasso è uno degli eroi del triplete, giustamente esulta e festeggia insieme ai suoi tifosi. Questa sera abbiamo visto un'Inter clamorosa. Nel primo tempo ha funzionato tutto il piano tattico programmato. Una squadra fantastica nell'aggressività, nel ripartire, nel cercare gli spazi. Tutti perfetti. Poi nel secondo tempo il Barcellona ha mostrato un qualcosa di incredibile, è una squadra che non muore mai. E, questa Inter, dove non è arrivata con la tattica o con i cambi, ci è arrivata con il cuore, l'ardore di prendersi tutto davanti ad un pubblico fantastico.

Di Canio punge l’Inter: «Perde punti da inizio stagione, col Bayern ha vinto perché Musiala era out! E su Barella…» - di RedazioneL’ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha usato parole dure per descrivere la crisi che sta attraversando l’Inter dopo il KO con la Roma Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta rimediata dall’Inter contro la Roma e ha provato ad analizzare i motivi della crisi di risultati dell’ultima settimana per i nerazzurri. 🔗internews24.com

Conte: «L’Inter ha vinto? Di base risultato scontato, nulla cambia!» - Conte ha detto la sua prima del fischio d’inizio tra Napoli e Fiorentina, che è in programma tra poco alle 15. L’allenatore salentino ha risposto alla domanda sulla vittoria dell’Inter contro il Monza, arrivata ieri sera. Nerazzurri momentaneamente a più quattro. GIOCARE DOPO – Prima di Napoli-Fiorentina intercettato da DAZN Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha risposto alla domanda sulla pressione in casa azzurra. 🔗inter-news.it

Cassano prima e dopo: «L’Inter ha già vinto lo scudetto», poi «Stagione di me**a, Inzaghi da cacciare» - “L’Inter ha già vinto il campionato”. “Anzi, no. Forse la spunta il Napoli di Antonio Conte”. In attesa di capire quale sarà l’opinione definitiva di Antonio Cassano, vi riportiamo le sue parole per quanto riguarda la situazione in casa Inter. Leggi anche: Cassano: «Conte vero valore aggiunto, ti dà quei 15/18 punti in più» Le parole di Cassano sull’Inter Intervenuto a “Viva el Futbol“, l’ex calciatore della Nazionale ha esordito dicendo: «L’Inter è talmente più forte che decide lei quando vincere le gare». 🔗ilnapolista.it

