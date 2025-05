denunciato a mirano e arrestato a vicenza va a civitavecchia il 19enne voleva uccidere la ex

Riprende col cellulare lo sfondo di una spiaggia e il mare. È un post Instagram. C'è una coppa di gelato appoggiata sul tavolo di un bar e i due passi che fa sulla diga, mostrando i piedi in un video con il panorama di Civitavecchia . La località è quella dove stava una sua ex. Era lì mercoledì. 🔗 Veneziatoday.it

Contrasto ai furti in Irpinia: arrestato 25enne e denunciato un 30enne - In linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono in Irpinia i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, soprattutto in quei comuni più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia... 🔗 avellinotoday.it

Già arrestato per violazione dell'obbligo di soggiorno, durante un controllo lo scoprono al bar a bere birra: 33enne denunciato - JESI – Aveva violato la misura imposta solo due giorni prima ed era stato tratto in arresto e scarcerato dopo la convalida, ma a distanza di 48 ore è stato nuovamente scoperto ad infrangere l’obbligo di permanenza in casa uscendo in orario notturno, e per lui è scattata così scattata la denuncia... 🔗anconatoday.it