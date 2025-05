De Bruyne può arrivare clamorosamente in Serie A! La moglie è già stata in città e questo giocatore lo può convincere | novità importanti

Bruyne può arrivare clamorosamente in Serie A: tutti i dettagli sul possibile interesse di un club per il centrocampistaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli avrebbe avviato un tentativo concreto per portare Kevin De Bruyne sotto il Vesuvio e la moglie del centrocampista sarebbe stata vista già in città. Il centrocampista belga, che lascerà il Manchester City, è attratto dall’idea di restare in Europa e ha già ricevuto una proposta dal Liverpool, ma il Napoli spera di convincerlo anche grazie al rapporto con Romelu Lukaku. .com 🔗 © Juventusnews24.com - De Bruyne può arrivare clamorosamente in Serie A! La moglie è già stata in città e questo giocatore lo può convincere: novità importanti DepuòinA: tutti i dettagli sul possibile interesse di un club per il centrocampistaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli avrebbe avviato un tentativo concreto per portare Kevin Desotto il Vesuvio e ladel centrocampista sarebbevista già in. Il centrocampista belga, che lascerà il Manchester City, è attratto dall’idea di restare in Europa e ha già ricevuto una proposta dal Liverpool, ma il Napoli spera di convincerlo anche grazie al rapporto con Romelu Lukaku. .com 🔗 Juventusnews24.com

De Bruyne può giocare il Mondiale per Club con il Manchester City? Cosa dice il regolamento sui giocatori a scadenza - Kevin De Bruyne il Manchester City si separeranno ufficialmente al termine di questa stagione dopo 10 stagioni vissute insieme. Il centrocampista... 🔗 - Kevin De Bruyne il Manchester City si separeranno ufficialmente al termine di questa stagione dopo 10 stagioni vissute insieme. Il centrocampista... 🔗 calciomercato.com

EA FC 25 De Bruyne A Fine Stagione Lascerà Il City E Potrebbe Arrivare La Carta Fine Di Un’Era - Dopo dieci anni Kevin De Bruyne saluta i tifosi del Manchester City, il belga ed il club hanno deciso di porre fino al loro rapporto, a luglio il centrocampista sarà un giocatore svincolato. A comunicarlo è stato lo stesso Kevin De Bruyne condividendo una letterà ed una foto su tutti i suoi profili social ufficiali. Il Club inglese ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale che saluterà il campione e gli dedicherà il giusto tributo per celebrare il decennio vissuto insieme che è stato arricchito da innumerevoli Premier Legue, un Champions League e diversi altri trofei di squadra ... 🔗 © fifaultimateteam.it - EA FC 25 De Bruyne A Fine Stagione Lascerà Il City E Potrebbe Arrivare La Carta Fine Di Un’Era - Dopo dieci anni Kevin De Bruyne saluta i tifosi del Manchester City, il belga ed il club hanno deciso di porre fino al loro rapporto, a luglio il centrocampista sarà un giocatore svincolato. A comunicarlo è stato lo stesso Kevin De Bruyne condividendo una letterà ed una foto su tutti i suoi profili social ufficiali. Il Club inglese ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale che saluterà il campione e gli dedicherà il giusto tributo per celebrare il decennio vissuto insieme che è stato arricchito da innumerevoli Premier Legue, un Champions League e diversi altri trofei di squadra ... 🔗 fifaultimateteam.it

De Bruyne può sbarcare in Serie A, la pazza idea che già infiamma il mercato - De Bruyne lascerà il Manchester City dopo 10 anni al termine della stagione e sul nome del centrocampista belga si fanno già tante ipotesi: alla lista dei tanti club interessanti si aggiunge anche un’italiana.Continua a leggere 🔗 - De Bruyne lascerà il Manchester City dopo 10 anni al termine della stagione e sul nome del centrocampista belga si fanno già tante ipotesi: alla lista dei tanti club interessanti si aggiunge anche un’italiana.Continua a leggere 🔗 fanpage.it

