Kevin De Bruyne è il nome che sta infiammando in questi minuti i tifosi del Napoli: arriva la conferma anche da parte del giornalista Alfredo Pedullà.In questi minuti la notizia di Kevin De Bruyne sta infiammando i tifosi del Napoli: il nome del trequartista belga, in scadenza di contratto con il Manchester City e a cui ha dato l’addio già da diverse settimane, è stato accostato al club azzurro, che a quanto pare farebbe sul serio per KDB (clicca qui per tutte le novità a tal riguardo).Un colpo che farebbe scatenare un’intera piazza, considerando che si tratta di un calciatore il cui valore è immenso e riconosciuto a livello internazionale. In questi minuti è arrivata anche la conferma da parte dell’autorevole esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che sul suo profilo X ufficiale ha svelato anche un retroscena sorprendente. 🔗Spazionapoli.it

De Bruyne-Napoli, Pedullà si sbilancia: "C'è un retroscena importante"