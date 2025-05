De Bruyne in Serie A | tentativo concreto della big

Bruyne in Serie A? Una big del nostro campionato starebbe provando a convincere il campione belga a trasferirsi nel nostro campionato. Il tentativo sarebbe concreto per il 33enne che ha annunciato l'addio al Manchester City a fine stagione dopo dieci anni di militanza.De Bruyne in Serie A: tentativo concreto della big (LaPresse) – Calciomercato.itÈ il Napoli, stando alle informazioni di 'Sky Sport', il grande club italiano che sta cercando un accordo con il classe '91 che non rinnoverà il contratto coi 'Citizens' in scadenza il prossimo 30 giugno.De Bruyne ha proposte da MLS e Arabia, ma almeno per ora intende continuare a giocare in Europa. Secondo la medesima fonte, per convincerlo il club di De Laurentiis punta pure sul grande rapporto che c'è tra il numero 17 e Romelu Lukaku, compagni di Nazionale.

De Bruyne può sbarcare in Serie A, la pazza idea che già infiamma il mercato - De Bruyne lascerà il Manchester City dopo 10 anni al termine della stagione e sul nome del centrocampista belga si fanno già tante ipotesi: alla lista dei tanti club interessanti si aggiunge anche un'italiana.

