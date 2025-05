De Bruyne il Napoli ha un asso nella manica | cosa può agevolare l’accordo

Bruyne-Napoli fa già sognare i tifosi partenopei: il club azzurro potrebbe concludere subito la trattativa grazie ad un jolly.Negli scorsi minuti una grande notizia ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi azzurri. Il Napoli sembra essere intenzionato ad acquistare il talento belga Kevin De Bruyne (clicca qui per tutti i dettagli della notizia).Il colpo non è assolutamente semplice ma la dirigenza azzurra sembra voler fare sul serio. Il belga ha ovviamente tanti estimatori, in primis il Liverpool di Arne Slot, ma potrebbe arrivare alla corte di Antonio Conte grazie ad un vero asso nella manica.De Bruyne-Napoli, Lukaku potrebbe convincere il connazionaleL'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha ovviamente un ottimo rapporto con De Bruyne. La speranza del club partenopeo è che il numero 11 azzurro riesca a convincere il centrocampista a trasferirsi in Serie A.

De Bruyne, tentativo del Napoli (Sky Sport) – Ha 34 anni e il suo ultimo ingaggio è di 23,5 milioni di euro - De Bruyne, tentativo del Napoli (Sky Sport) – Ha 34 anni e il suo ultimo ingaggio era di 24,5 milioni di euro Sky Sport lancia una clamorosa indiscrezione di calciomercato: il Napoli starebbe su Kevin De Bruyne 34enne (a giugno) belga in scadenza col Manchester City e non rinnoverà. Da giugno sarà libero. Il suo stipendio al City è di 23,5 milioni di euro. Ma il belga potrebbe essere interessato a un anno ancora in Europa per poi giocare i Mondiali.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha il suo preferito: l'obiettivo - Aurelio De Laurentiis ha scelto il suo preferito per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere di nuovo in campo. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Milan, di fatto, gli azzurri lunedì prossimo saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano. Questa gara, di fatto, sarà fondametnale per la corsa scudetto. Gli emiliani, infatti, stanno vivendo un grandissimo momento.

Sanzioni sportive al Napoli? L'avvocato di De Laurentiis non ha dubbi: l'annuncio - Napoli calcio – ultimissime. L'avvocato di Aurelio De Laurentiis ha detto la sua sul possibile rischio di sanzioni sportive contro il Napoli. Sta scuotendo l'ambiente Napoli la notizia di stamattina per cui i PM avrebbero chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con l'accusa di falso in bilancio. Si tratterebbe solo di una richiesta di un processo a suo carico, non ha ancora formalizzata dal giudice.

Calciomercato Napoli, si pensa a De Bruyne in uscita dal Manchester City - Si chiama Kevin De Bruyne l'ultima idea di calciomercato Napoli per la prossima stagione: a rivelarlo è Sky Sport 24, secondo cui il calciatore belga è ... 🔗msn.com

Napoli-De Bruyne, clamoroso tentativo di calciomercato: news e come stanno le cose - Una notizia clamorosa scatena già il calciomercato: il Napoli ci sta provando seriamente per Kevin De Bruyne. Una trattativa molto complicata, va detto, ma il club di De Laurentiis ha avviato contatti ... 🔗sport.sky.it

De Bruyne al Napoli, il colpo di mercato per sognare in grande: Lukaku può essere decisivo - Il Napoli vuole portare in azzurro Kevin De Bruyne il prossimo anno: può essere il colpaccio di mercato per sognare anche in Europa ... 🔗fanpage.it