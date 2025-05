De Bruyne al Napoli si può fare La moglie è stata in città per visitare due appartamenti Pedullà

Bruyne al Napoli, si può fare. La moglie è stata in città per visitare due appartamenti (Pedullà)

Alfredo Pedullà scrive che De Bruyne (34 anni a giugno, in scadenza col City, e il cui ultimo ingaggio è stato di 23,5 milioni di euro) potrebbe realmente venire a Napoli e che la moglie è stata in città per visitare un paio di appartamenti. Ricordiamo che De Bruyne si è sposato in Penisola Sorrentino, a Sant'Agnello.

Scrive Pedullà:

Il Napoli vuole conquistare il quarto scudetto della sua storia ma intanto si sta muovendo concretamente sul mercato. Kevin De Bruyne è un obiettivo vero, possiamo aggiungere un retroscena fondamentale: nell'ultima settimana Michele Lacroix, moglie del centrocampista belga classe 1991 che lascerà il Manchester City, è stata a Napoli per visitare un paio di appartamenti.

