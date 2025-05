David di Donatello svelati i nomi dei vincitori | ecco tutti i premi

© Ilgiornale.it - David di Donatello, svelati i nomi dei vincitori: ecco tutti i premi Al via la cerimonia condotta da Elena Sofia Ricci e Mika. A Di Leva il miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale per Delpero (Vermiglio) 🔗 Ilgiornale.it

Marco D’Amore contro i David di Donatello: «Sempre gli stessi nomi, e quelli che giudicano non guardano i film» - «Questo post non serve a niente. Questo post è inutile. Troppo difficile cambiare un sistema di cose che ormai gira su se stesso da anni senza scossoni, senza cambiamento alcuno, avviluppato ormai nella consuetudine di dinamiche ben note», all’indomani delle nominations per i David di Donatello 2025, Marco D’Amore, 43 anni, attore e regista casertano, noto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra, esprime il proprio disappunto per l’esclusione di Caracas, il suo terzo film da regista. 🔗 - «Questo post non serve a niente. Questo post è inutile. Troppo difficile cambiare un sistema di cose che ormai gira su se stesso da anni senza scossoni, senza cambiamento alcuno, avviluppato ormai nella consuetudine di dinamiche ben note», all’indomani delle nominations per i David di Donatello 2025, Marco D’Amore, 43 anni, attore e regista casertano, noto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra, esprime il proprio disappunto per l’esclusione di Caracas, il suo terzo film da regista. 🔗 open.online

Con un linguaggio diretto e provocatorio, Marco D'Amore, attore e regista di 'Caracas', in un post ha messo in luce una realtà che molti all'interno dell'industria cinematografica temono di affrontare: la staticità di un sistema che, a suo ...

